Гонконг: полиция угрожает стрелять боевыми

Полиция Гонконга угрожает применить боевые пули, если протестующие не прекратят использовать оружие.

Источник: Reuters

Детали: Заявление полиции появилась после новых столкновений возле университета в центре Гонконга, в ходе которых протестующие бросали в полицию бензиновые бомбы.

По данным полиции, в воскресенье один полицейский был ранен в ногу стрелой, он госпитализирован.

Полиция требует от протестующих не применять оружие против полицейских и прекратить другие акты насилия, пригрозив ответить силой и, возможно, боевыми пулями, если это потребуется.

Hong Kong campus protesters fire arrows and hurl petrol bombs as anti-government unrest spreads https://t.co/G6XgDjISqz pic.twitter.com/QRmJizlp5A

Ранее возле Гонконгского политехнического университета полицейские машины с водометами подошли к баррикадам протестующих, однако отступили, когда последние начали бросать бензиновые бомбы.

A police vehicle in Hong Kong was hit by a Molotov cocktail https://t.co/qzTlrugKy2 pic.twitter.com/RXYEcG8Ckp