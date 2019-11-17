Гонконг: полиция угрожает стрелять боевыми

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Воскресенье, 17 ноября 2019, 23:11

Полиция Гонконга угрожает применить боевые пули, если протестующие не прекратят использовать оружие.

Источник: Reuters

Детали: Заявление полиции появилась после новых столкновений возле университета в центре Гонконга, в ходе которых протестующие бросали в полицию бензиновые бомбы.

По данным полиции, в воскресенье один полицейский был ранен в ногу стрелой, он госпитализирован.

Полиция требует от протестующих не применять оружие против полицейских и прекратить другие акты насилия, пригрозив ответить силой и, возможно, боевыми пулями, если это потребуется.

Ранее возле Гонконгского политехнического университета полицейские машины с водометами подошли к баррикадам протестующих, однако отступили, когда последние начали бросать бензиновые бомбы.

Противостояние перекрыло туннель, связывавший Коулун с островом Гонконг.

Сообщается также, что бронированный автомобиль полиции был подожжен.

Украинская правда
Темы: Китай


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