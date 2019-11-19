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ООС: 4 обстрела в окрестностях Крымского, Южного, Новотошковского, Гнутового

Вторник, 19 ноября 2019, 17:51

Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Источник: ООС

Детали: Противник открывал огонь неподалеку Крымского, Южного, Новотошковского, Гнутового.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Что было ранее: Во вторник утром умер командир 128-й горно-пехотной бригады Евгений Коростелев. Он был ранен 12 ноября у Новотроицкого во время обхода передовых позиций - вместе с другим офицером подорвался на мине.

18 ноября боевики 14 раз нарушили режим "тишины" и ранили одного украинского военного.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассевойна
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