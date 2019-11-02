Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Канаде без электроснабжения остались около миллиона человек

Суббота, 2 ноября 2019, 03:58

Из-за сильных ветров и ливнейи на юго-западе провинции Квебек 980 тысяч канадцев были отрезаны от электроснабжения.

Источник: CBC News со ссылкой на данные энергетической компании Hydro-Quebec

Непогода также привела к гибели одного человека в городе Бромонт, что вблизи границы с США. На 63-летнего мужчину упало дерево во время того, как он фотографировал другое поваленное дерево. Еще один человек получил серьезные травмы в Монреале вследствие удара вырванной ветром из здания кирпича.

Сильный ветер, которые местами достигали 90 км\ч, обусловили отмену и отложения сотен рейсов в международном аэропорту Монреаля, одном из наиболее загруженных аэропортов Канады.

Перебои с поставкой электроэнергии заставили некоторые школы завершить занятие раньше и отпустить учеников домой.

Сейчас с последствиями непогоды борются около 600 сотрудников Hydro-Quebec. Однако специалистам понадобится как минимум сутки, чтобы отреагировать на все 2100 инцидентов в регионе.

Темы: Канадаавария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Канада
Канада запустит новую программу постоянного проживания для украинских беженцев
В Канаде владелец магазина "чистых" наркотиков умер от передозировки
Кулеба поговорил с главой МИД Канады о мятеже в РФ и саммите НАТО
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: