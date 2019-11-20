$35 млн военной помощи США не дошли до Украины

Больше 35 миллионов долларов из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине не дошли до Киева.

Источник: Los Angeles Times со ссылкой на документы о расходах Пентагона.

Дословно: "35,2 миллиона долларов США, предназначенных для гранатометов, безопасной связи и боевых кораблей военно-морских сил (Украины, – ред.), не покинули Казначейство США, согласно законодательству и документам, отслеживающим расходы Пентагона".

Детали: Пресс-секретарь Пентагона подполковник Карла Глисон подтвердила, что Украине еще должны перевести 36 миллионов долларов, но сообщить, почему помощь до сих пор не предоставили, отказалась. По ее словам, деньги поступят в Украину "в течение следующих нескольких недель".

В понедельник демократы Сената в комитетах по обороне написали письмо министру обороны Марку Эсперу. В нем они подчеркнули, что важно ускорить выделение Украине "этой критически важной помощи, которую Конгресс специально выделил для повышения безопасности Украины", чтобы подтвердить приверженность США к Украине.

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