$35 млн военной помощи США не дошли до Украины

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Среда, 20 ноября 2019, 10:25

Больше 35 миллионов долларов из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине не дошли до Киева.

Источник: Los Angeles Times со ссылкой на документы о расходах Пентагона.

Дословно: "35,2 миллиона долларов США, предназначенных для гранатометов, безопасной связи и боевых кораблей военно-морских сил (Украины, – ред.), не покинули Казначейство США, согласно законодательству и документам, отслеживающим расходы Пентагона".

Детали: Пресс-секретарь Пентагона подполковник Карла Глисон подтвердила, что Украине еще должны перевести 36 миллионов долларов, но сообщить, почему помощь до сих пор не предоставили, отказалась. По ее словам, деньги поступят в Украину "в течение следующих нескольких недель".

В понедельник демократы Сената в комитетах по обороне написали письмо министру обороны Марку Эсперу. В нем они подчеркнули, что важно ускорить выделение Украине "этой критически важной помощи, которую Конгресс специально выделил для повышения безопасности Украины", чтобы подтвердить приверженность США к Украине.

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какме обвинения выдвинули Дональду Трампу

Предыстория: 

  • Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля.
  • В начале сентября издание The Washington Post сообщило, что Трамп склонял Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому усилило решение администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая озадачила членов Конгресса из обеих партий.
  • Из-за звонка Трампа Зеленскому в США начали процедуру импичмента президента.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. 
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицал, что президент США оказывал на него давление.  

Темы: США Украина деньги армия


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