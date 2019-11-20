Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

$35 млн военной помощи США не дошли до Украины

Среда, 20 ноября 2019, 09:25

Больше 35 миллионов долларов из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине не дошли до Киева.

Источник: Los Angeles Times со ссылкой на документы о расходах Пентагона.

Дословно: "35,2 миллиона долларов США, предназначенных для гранатометов, безопасной связи и боевых кораблей военно-морских сил (Украины, – ред.), не покинули Казначейство США, согласно законодательству и документам, отслеживающим расходы Пентагона".

Детали: Пресс-секретарь Пентагона подполковник Карла Глисон подтвердила, что Украине еще должны перевести 36 миллионов долларов, но сообщить, почему помощь до сих пор не предоставили, отказалась. По ее словам, деньги поступят в Украину "в течение следующих нескольких недель".

В понедельник демократы Сената в комитетах по обороне написали письмо министру обороны Марку Эсперу. В нем они подчеркнули, что важно ускорить выделение Украине "этой критически важной помощи, которую Конгресс специально выделил для повышения безопасности Украины", чтобы подтвердить приверженность США к Украине.

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какме обвинения выдвинули Дональду Трампу

Предыстория: 

  • Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля.
  • В начале сентября издание The Washington Post сообщило, что Трамп склонял Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому усилило решение администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая озадачила членов Конгресса из обеих партий.
  • Из-за звонка Трампа Зеленскому в США начали процедуру импичмента президента.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. 
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицал, что президент США оказывал на него давление.  

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАУкраинаденьгиармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
США
В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Стоимость нового пакета оружия из США с кассетными боеприпасами достигнет $800 миллионов – СМИ
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: