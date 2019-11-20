$35 млн военной помощи США не дошли до Украины
Больше 35 миллионов долларов из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине не дошли до Киева.
Источник: Los Angeles Times со ссылкой на документы о расходах Пентагона.
Дословно: "35,2 миллиона долларов США, предназначенных для гранатометов, безопасной связи и боевых кораблей военно-морских сил (Украины, – ред.), не покинули Казначейство США, согласно законодательству и документам, отслеживающим расходы Пентагона".
Детали: Пресс-секретарь Пентагона подполковник Карла Глисон подтвердила, что Украине еще должны перевести 36 миллионов долларов, но сообщить, почему помощь до сих пор не предоставили, отказалась. По ее словам, деньги поступят в Украину "в течение следующих нескольких недель".
В понедельник демократы Сената в комитетах по обороне написали письмо министру обороны Марку Эсперу. В нем они подчеркнули, что важно ускорить выделение Украине "этой критически важной помощи, которую Конгресс специально выделил для повышения безопасности Украины", чтобы подтвердить приверженность США к Украине.
Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какме обвинения выдвинули Дональду Трампу
Предыстория:
- Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля.
- В начале сентября издание The Washington Post сообщило, что Трамп склонял Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- Внимание к этому усилило решение администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая озадачила членов Конгресса из обеих партий.
- Из-за звонка Трампа Зеленскому в США начали процедуру импичмента президента.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицал, что президент США оказывал на него давление.
powered by lun.ua