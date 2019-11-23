Главные новости пятницы и ночи: авария танкера, "должность через постель"
Министр Криклий хочет уволить скандального зама, под Одессой танкер выбросило на мель — новости, которые были актуальны 22 ноября.
О Криклие
Министр инфраструктуры Владислав Криклий на следующем заседании Кабинета министров будет просить об увольнении заместителя по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной — 19 ноября в сеть слили запись разговора депутатов от "Слуги народа", где они обсуждают Клитину, которая якобы попала на должность "через постель".
Александра Клитина заявляет, что у скандала есть заказчики и что она будет подавать в суд.
О танкере
Вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Позже спасатели эвакуировали всех трех членов экипажа.
Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
О других важных новостях
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