Главные новости пятницы и ночи: авария танкера, "должность через постель"

Министр Криклий хочет уволить скандального зама, под Одессой танкер выбросило на мель — новости, которые были актуальны 22 ноября.

О Криклие

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на следующем заседании Кабинета министров будет просить об увольнении заместителя по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной — 19 ноября в сеть слили запись разговора депутатов от "Слуги народа", где они обсуждают Клитину, которая якобы попала на должность "через постель".

Александра Клитина заявляет, что у скандала есть заказчики и что она будет подавать в суд.

О танкере

Вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Позже спасатели эвакуировали всех трех членов экипажа.

Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Коломойскому законодательно запретят вернуть Приватбанк — такое условие выдвинул МВФ. Сам же бывший владелец ПриватБанка уверен, что скоро вернет себе этот банк.

Глава Офиса президента Андрей Богдан накануне выборов президента получил аккредитацию в ЦИК как журналист телеканала "1+1" и обходил антикоррупционное законодательство на госслужбе при трех разных президентах.

Бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка объявили в национальный розыск.

Экс-нардеп Игорь Луценко заявил, что депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко фигурирует в производстве по убийству активиста Юрия Вербицкого во время Майдана, в частности, он 24 раза говорил по телефону с координатором "титушек".

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в октябре-ноябре количество документов, которые центральные органы власти направляют друг другу в бумажной форме, резко сократилось.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обнародованные на Telegram-канале записи разговоров якобы из кабинета директора ГБР "были в известной степени ожидаемые".

Лидер политической партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил о намерении провести "Трускавец-2" для народных избранников, в частности, чтобы дать им знания из цифровой грамотности.