Труба ожидал скандальный "слив" записей разговоров якобы с его участием

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обнародованные на Telegram-канале записи разговоров якобы из кабинета директора ГБР "были в известной степени ожидаемые".

Источник: выступление Трубы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "По поводу записей, которые были обнародованы анонимным абонентом на Telegram-канале, я могу сказать следующее: они были до известной степени ожидаемы.

Я хочу чтобы присутствующие обратили внимание, в какой период времени эти записи были обнародованы, кто именно первый их обнародовал, кто их разгонял. И это будет ответ на вопрос "Для чего и кому они нужны"."

Детали: Конкретного ответа, его ли его голос на записях, Труба не дал.

По его словам, "шоу с записями" не соответствует стилю работы директора ГБР и он за него не будет нести ответственность. Он считает, что обнародование записей – это провокации, которые создаются из-за независимости правоохранительного органа.

Труба напомнил о прослушке, которая была найдена в его кабинете 21 сентября, заявив, что это ставит угрозу независимости ГБР.

Также глава ГБР отметил, что не получал никогда указаний по любым уголовным производств или расследований.

Прямая речь: "Ни на на совещаниях, ни в телефонных связях я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или о акценте на любое уголовное производство."

Еще больше деталей: Директор ГБР также заявил, что в расследовании о найденных "жучках" в его кабинете есть прогресс. Сейчас правоохранители прилагают максимум усилий, чтобы выявить исполнителей и дать их действиям правовую оценку.

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