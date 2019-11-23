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Труба ожидал скандальный "слив" записей разговоров якобы с его участием

Суббота, 23 ноября 2019, 01:49
Труба ожидал скандальный слив записей разговоров якобы с его участием

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обнародованные на Telegram-канале записи разговоров якобы из кабинета директора ГБР "были в известной степени ожидаемые".

Источник: выступление Трубы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "По поводу записей, которые были обнародованы анонимным абонентом на Telegram-канале, я могу сказать следующее: они были до известной степени ожидаемы.

Я хочу чтобы присутствующие обратили внимание, в какой период времени эти записи были обнародованы, кто именно первый их обнародовал, кто их разгонял. И это будет ответ на вопрос "Для чего и кому они нужны"."

Детали: Конкретного ответа, его ли его голос на записях, Труба не дал.

По его словам, "шоу с записями" не соответствует стилю работы директора ГБР и он за него не будет нести ответственность. Он считает, что обнародование записей – это провокации, которые создаются из-за независимости правоохранительного органа.

Труба напомнил о прослушке, которая была найдена в его кабинете 21 сентября, заявив, что это ставит угрозу независимости ГБР.

Также глава ГБР отметил, что не получал никогда указаний по любым уголовным производств или расследований.

Прямая речь: "Ни на на совещаниях, ни в телефонных связях я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или о акценте на любое уголовное производство."

Еще больше деталей: Директор ГБР также заявил, что в расследовании о найденных "жучках" в его кабинете есть прогресс. Сейчас правоохранители прилагают максимум усилий, чтобы выявить исполнителей и дать их действиям правовую оценку.

Предыстория:

  • 21 сентября Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.
  • Вечером 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием "Трубу прорвало", где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя ГБР и на которых слышен похожий на его голос.
  • Роман Труба назвал записи, обнародованные в Telegram-канале "Трубу прорвало", провокацией, но отказался комментировать, звучит ли там его голос.
  • На записях одного из собеседников вероятный Труба называет "Андрей", "Иосифович" (возможно, руководитель Офиса президента Андрей Богдан).
  • На одной из аудиозаписей голос, который якобы принадлежит Трубе, обсуждает с другим мужчиной "подозрение по Ульяне" (вероятно, речь о экс-руководителе МОЗ Ульяне Супрун,  – ред.) и просит "подготовить справки", потому что он идет на "доклад к Владимиру Александровичу" .
  • Также на записях обсуждают то, что заместители Трубы фигурируют на пленках НАБУ, снятых в кабинете у судьи Вовка.
  • Кроме того, на записях якобы есть голос заместителя Богдана Андрея Смирнова, который дает указания кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять".
  • На записях якобы Труба останавливает обыски на предприятиях Константина Жеваго, обсуждает то, что пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос, и то, что во время визита МВФ не нужно трогать Приватбанк и НБУ.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ТрубаГБР
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