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Глава "Нафтогаза" готов дать показания в отношении Джулиани в США

Суббота, 23 ноября 2019, 20:14
Глава Нафтогаза готов дать показания в отношении Джулиани в США

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов дать показания в федеральном расследовании США в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Источник: интервью Коболева американскому изданию Time в пятницу

Прямая речь Коболева: "С большой вероятностью меня пригласят для дачи показаний по этому делу".

"Если бы меня позвали, я был бы готов приехать и дать показания".

Детали: По сообщениям СМИ, федеральные прокуроры расследуют возможные нарушения Джулиани относительно финансирования избирательных кампаний и незаконного лоббирования.

Отмечалось, что расследование связано с федеральным делом против двух соратников Джулиани, Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которым в прошлом месяце были предъявлены обвинения в предположительном нарушении законов о финансировании избирательной кампании.

Запланированные закрытые показания Коболева, о которых ранее не сообщалось, могут пролить свет на недавние утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа для замены руководства Нафтогаза, пишет Time.

На вопрос, готов ли он предоставить прокурорам информацию о Джулиани или о Парнасе и Фрумане, Коболев ответил: "Обоих. Все связано".

При этом глава правления "Нафтогаза" не стал говорить, что именно готов рассказать следователям.

"Я не хотел бы опережать мои показания", - сказал он.

Издание отмечает, что показания Коболева могут последовать за показаниями другого руководителя "Нафтогаза", Андрея Фаворова, которые он дал следователям в четверг в Нью-Йорке.

Кобольев прервал интервью в своем офисе в Киеве, сказав, что хочет позвонить Фаворову и спросить, как прошла его беседа с федеральными следователями.

"Он закончил вчера", - сказал Кобольев после телефонного разговора в середине интервью. "Он сказал, что это был очень необычный опыт… Он сказал, что никогда не проходил подобных вопросов. Я также слышал, что эти парни очень, очень жесткие, прокуроры южного округа. Они одни из лучших в штатах".

Узнать больше: Фруман и Парнас. Чем известны бизнесмены, финансировавшие кампанию Трампа

Предыстория: 

  • 10 октября в США арестовали двух бизнесменов - Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. 
  • Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами. По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
  • СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
  • Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной. По данным журналистов, Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским во время его инаугурации.
  • Как сообщает Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
  • По данным Associated Press, Фруман и Парнас пытались влиять на назначение членов правления "Нафтогаза" с целью дальнейшего подписания выгодных контрактов для своих компаний. В начале марта они якобы продвигали идею замены Андрея Коболева на должности председателя правления НАК Нафтогаз на Андрея Фаворова, менеджера газовой компании.
  • Министр энергетики США Рик Перри опроверг сообщения о том, что США оказывали давление на Украину с целью ввести определенных людей в состав правления "Нафтогаза", заявив, что он лишь рекомендовал некоторые фигуры по просьбе украинского правительства.
  • 12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Рудольфа Джулиани во время его деятельности в Украине.
  • Соратники Джо Байдена инициировали процедуру импичмента Трампа.

Украинская правда

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Темы: НефтегазСША
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