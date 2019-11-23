Глава "Нафтогаза" готов дать показания в отношении Джулиани в США

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов дать показания в федеральном расследовании США в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Источник: интервью Коболева американскому изданию Time в пятницу

Прямая речь Коболева: "С большой вероятностью меня пригласят для дачи показаний по этому делу".

"Если бы меня позвали, я был бы готов приехать и дать показания".

Детали: По сообщениям СМИ, федеральные прокуроры расследуют возможные нарушения Джулиани относительно финансирования избирательных кампаний и незаконного лоббирования.

Отмечалось, что расследование связано с федеральным делом против двух соратников Джулиани, Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которым в прошлом месяце были предъявлены обвинения в предположительном нарушении законов о финансировании избирательной кампании.

Запланированные закрытые показания Коболева, о которых ранее не сообщалось, могут пролить свет на недавние утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа для замены руководства Нафтогаза, пишет Time.

На вопрос, готов ли он предоставить прокурорам информацию о Джулиани или о Парнасе и Фрумане, Коболев ответил: "Обоих. Все связано".

При этом глава правления "Нафтогаза" не стал говорить, что именно готов рассказать следователям.

"Я не хотел бы опережать мои показания", - сказал он.

Издание отмечает, что показания Коболева могут последовать за показаниями другого руководителя "Нафтогаза", Андрея Фаворова, которые он дал следователям в четверг в Нью-Йорке.

Кобольев прервал интервью в своем офисе в Киеве, сказав, что хочет позвонить Фаворову и спросить, как прошла его беседа с федеральными следователями.

"Он закончил вчера", - сказал Кобольев после телефонного разговора в середине интервью. "Он сказал, что это был очень необычный опыт… Он сказал, что никогда не проходил подобных вопросов. Я также слышал, что эти парни очень, очень жесткие, прокуроры южного округа. Они одни из лучших в штатах".

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