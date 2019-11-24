Модуль NASA возобновил работу буровой установки на Марсе
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Воскресенье, 24 ноября 2019, 00:35
Модуль InSight, расположенный на Марсе, возобновил работу буровой установки HP3, чтобы углубиться в поверхность планеты.
Источник: twitter NASA
Детали: Модуль успешно выполнил задание благодаря закрепленному на механической руке ковшу. В прошлый раз операция не удалась, поскольку у бура не было достаточного сцепления с грунтом Марса.
My mole is on the move again and back to digging. Using my arm to put pressure on the mole from the side has helped it move down ~1.25 inches (~32 millimeters). My @NASAJPL & @DLR_en team’s efforts to #SaveTheMole continue. pic.twitter.com/ZXo31F5xsi— NASA InSight (@NASAInSight) November 21, 2019
Напомним:
- NASA готовится возобновить полеты на Луну уже в 2020 году
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