Модуль NASA возобновил работу буровой установки на Марсе

Модуль InSight, расположенный на Марсе, возобновил работу буровой установки HP3, чтобы углубиться в поверхность планеты.

Источник: twitter NASA

Детали: Модуль успешно выполнил задание благодаря закрепленному на механической руке ковшу. В прошлый раз операция не удалась, поскольку у бура не было достаточного сцепления с грунтом Марса.

My mole is on the move again and back to digging. Using my arm to put pressure on the mole from the side has helped it move down ~1.25 inches (~32 millimeters). My @NASAJPL & @DLR_en team’s efforts to #SaveTheMole continue. pic.twitter.com/ZXo31F5xsi