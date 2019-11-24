Модуль NASA возобновил работу буровой установки на Марсе

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Воскресенье, 24 ноября 2019, 00:35

Модуль InSight, расположенный на Марсе, возобновил работу буровой установки HP3, чтобы углубиться в поверхность планеты. 

Источник: twitter NASA

Детали: Модуль успешно выполнил задание благодаря закрепленному на механической руке ковшу. В прошлый раз операция не удалась, поскольку у бура не было достаточного сцепления с грунтом Марса.

Напомним:

  • NASA готовится возобновить полеты на Луну уже в 2020 году

Темы: США космос


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