Альперин в среду придет на допрос в САП – адвокат

Андрей Федур, адвокат объявленного в розыск одесского бизнесмена Вадима Альперина, сообщил, что его клиент 27 ноября придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Источник: Федур в Facebook

Детали: По словам адвоката, о "розыске" им стало известно из СМИ.

Также Федур отметил, что разыскивать Альперина "нет никакой необходимости", а "ценного подарка от президента никому не достанется".

Что было ранее: Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

В частности сообщалось, что был задержан замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которой задержали таможенника, связанно с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.

Президент Владимир Зеленский утверждал, что одесский бизнесмен Вадим Альперин, который предлагал детективам НАБУ взятку, и накануне бежал, скрывается в Украине.

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Напомним: