Альперін у середу прийде на допит в САП – адвокат

Андрій Федур, адвокат оголошеного в розшук одеського бізнесмена Вадима Альперіна, повідомив, що його клієнт 27 листопада прийде на допит в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Джерело: Федур у Facebook

Деталі: За словами адвоката, про "розшук" їм стало відомо зі ЗМІ.

Також Федур наголосив, що розшукувати Альперіна "немає ніякої потреби", а "цінного подарунку від президента нікому не дістанеться".

Що передувало: Детективи Національного антикорупційного бюро затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.

Зокрема повідомлялося, що був затриманий заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов'язана з "одним з найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

Президент Володимир Зеленський стверджував, що одеський бізнесмен Вадим Альперін, який пропонував детективам НАБУ хабар, і напередодні втік, переховується в Україні.

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