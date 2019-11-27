НАБУ задержало "короля контрабанды" Альперина

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Источник: информированный собеседник Украинской правды в правоохранительных органах

Детали: Это произошло в среду, когда Альперин пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По данным источника, дальше задержанному вручат подозрение и ходатайство о мере пресечения.

В то же время сам Альперин опубликовал в Facebook пост о том, что он со своим адвокатом Андреем Федуром пришел в САП. И даже фото приложил.

Напомним: В розыск Альперина объявил сам президент Владимир Зеленский. Даже ценный подарок за задержание пообещал.

Что было ранее: Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

В частности сообщалось, что был задержан замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которой задержали таможенника, связанно с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.

По словам источника УП, Альперину удалось скрыться.

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Напомним: