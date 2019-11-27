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НАБУ затримало "короля контрабанди" Альперіна

Середа, 27 листопада 2019, 16:33
НАБУ затримало короля контрабанди Альперіна

Співробітники Національного антикорупційного бюро затримали одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

Джерело: інформований співрозмовник Української правди в правоохоронних органах

Деталі: Це сталося у середу, коли Альперін прийшов на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними джерела, далі затриманому вручать підозру і клопотання про запобіжний захід.

Водночас сам Альперін опублікував у Facebook допис про те, що він зі своїм адвокатом Андрієм Федуром добровільно прийшов до САП. "Обіцяли, прийшли!" - написав він. І навіть фото додав.

 

Як повідомила у соцмережі Антикорупційна прокуратура, вони вже оголосили підозру 7 посадовцям митниці та експосадовцю Фіскальної служби, які є спільниками Альперіна у контрабандних схемах.

Їм інкримінують махінації із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків (статті 255, 212 і 364 Кримінального кодексу).

У САП зауважили, що вказаний злочин було викрито в рамках розслідування махінацій із розмитненням товарів за участі посадовців ДФС та митниці, збитки від яких можуть сягати близько 500 млн грн. Розслідування цих випадків розпочато у жовтні 2017 року.

Нагадаємо: У розшук Альперіна оголосив сам президент Володимир Зеленський. Навіть цінний подарунок за допомогу пообіцяв.

Що передувало: Детективи Національного антикорупційного бюро затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.

Зокрема повідомлялося, що був затриманий заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов'язана з "одним з найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

За словами джерела УП, Альперіну вдалося втекти.

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Нагадаємо: 

  • У січні 2018 року прокуратура АР Крим спільно зі СБУ викрила контрабандну схему Альперіна, робота якої могла завдати близько 700 мільйонів гривень збитків держбюджету.
  • Одеське угруповання контрабандистів створило десятки фірм-одноденок, директорами яких були підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки тощо). Постачанням товару з Китаю займались аналогічні фірми-прокладки. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять та більше разів.
  • Митники коригували митну вартість товару до рівня, який відповідав реальній вартості, але представники одеських компаній, користуючись 55-ою статтею Митного кодексу, вносили на рахунки митниці відповідні фінансової гарантії, що давало можливість направити товар у вільний обіг.
  • Далі ці компанії-імпортери зверталися до одного з одеських судів. І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов’язуючи її розмитнювати товар за значно заниженою вартістю та повертати імпортерові його фінансову гарантію.
  • У листопаді 2017 року повідомлялося про арешт 450 мільйонів, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролював Альперін.
  • Пізніше стало відомо, що Альперін пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів за зняття цього арешту.
  • Печерський райсуд Києва заарештував Альперіна на 60 діб із альтернативою внесення застави в 21 млн грн.
  • У грудні бізнесмен після внесення застави вийшов з-під варти.
  • Справа досі перебуває на розгляді Печерського райсуду. За словами адвоката Віктора Петруненка, останнє судове засідання у листопаді 2019 року не відбулося, бо прокурори були в процесі переатестації.

Українська правда

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Теми: НАБУконтрабандакримінал
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