НАБУ затримало "короля контрабанди" Альперіна

Співробітники Національного антикорупційного бюро затримали одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

Джерело: інформований співрозмовник Української правди в правоохоронних органах

Деталі: Це сталося у середу, коли Альперін прийшов на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними джерела, далі затриманому вручать підозру і клопотання про запобіжний захід.

Водночас сам Альперін опублікував у Facebook допис про те, що він зі своїм адвокатом Андрієм Федуром добровільно прийшов до САП. "Обіцяли, прийшли!" - написав він. І навіть фото додав.

Нагадаємо: У розшук Альперіна оголосив сам президент Володимир Зеленський. Навіть цінний подарунок за затримання пообіцяв.

Що передувало: Детективи Національного антикорупційного бюро затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.

Зокрема повідомлялося, що був затриманий заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов'язана з "одним з найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

За словами джерела УП, Альперіну вдалося втекти.

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Нагадаємо: