"Сообщника Альперина" отпустили под домашний ночной арест

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского, которого подозревают в причастности к схеме с растаможкой импортируемых товаров по заниженным ценам.

Источник: заседание ВАКС 29 ноября

Прямая речь судьи Сергея Мойсака: "Применить к Тупальскому Сергею меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток с возложением на него обязанности в период времени с 22.00 до 06.00 не покидать места жительства (г.Киев ул.Соломенская) без разрешения детектива, прокурора или суда сроком на 60 дней, то есть до 24 января 2020 включительно.

Положить на подозреваемого Тупальского следующие обязанности: не оставлять места жительства в период с 22.00 до 06.00 следующего дня, прибывать к детективу, прокурору, суду по каждому требованию, сообщать об изменении своего места жительства и работы, воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение в соответствующие органы госвласти свой паспорт, паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину".

Детали: Тупальский заявлял, что не знаком с Вадимом Альпериным и с другими подозреваемыми в деле. В частности, таможенник настаивал на том, что обвинение не доказало связи между ним и преступной схемой.

По его словам, он был инициатором прекращения схем: "Я по собственной инициативе принимал ряд мер по прекращению схем, по прекращению использования пробелов законодательства таможенного дела, к которому не причастны работники таможни".

Таким образом суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая просила о мере пресечения для Тупальского в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 57 млн ​​гривен залога.

Кроме того, на заседание ворвался неизвестный, который назвал Тупальского "чертом". Судью призвали удалить мужчину, потому что он мешал проводить заседание. Мужчину вывели охранники. Судья отметил, что зал судебного заседания - это не кофейня.

Что было раньше: 26 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

В частности сообщалось, что был задержан заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которого задержали таможенника, связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.

27 нобря Национальное антикоррупционное бюро задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Схема нанесла интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

28 ноября Альперину объявили подозрение по ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины ( "злоупотребление властью или служебным положением").

Сейчас Альперину избирают меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать Альперина с альтернативой внесения 288 млн грн залога.

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