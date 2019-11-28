Правоохранители будут ходатайствовать о содержании под стражей с правом внесения залога в размере 288 млн гривен для Вадима Альперина, которого подозревают в организации схемы с растаможкой импортируемых товаров по заниженным ценам.

Источник: информированный источник "Украинской правды"

Детали: По словам источника, обвинение будет ходатайствовать об аресте Альперина с альтернативой внесения залога в 288 млн гривен.

Меру пресечения ему будут избирать в Высшем антикоррупционном суде, вероятно, 29 ноября.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Схема нанесла интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

28 ноября Альперину объявили подозрение по ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины ( "злоупотребление властью или служебным положением").

До этого детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

В частности сообщалось, что был задержан заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которого задержали таможенника, связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.

Источник УП сообщил, что Альперину удалось скрыться. Президент Владимир Зеленский в своем сообщении на Facebook подтвердил побег Альперина и попросил украинцев "помочь" беглецу встретиться с детективами НАБУ. Даже пообещал ценный подарок за помощь.

После этого в Facebook появился аккаунт Альперина, который заверил, что сам придет на допрос.

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