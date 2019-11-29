"Спільника Альперіна" відпустили під домашній нічний арешт

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського, якого підозрюють у причетності до схеми із розмитненням імпортованих товарів за заниженими цінами.

Джерело: засідання ВАКС 29 листопада

Пряма мова судді Сергія Мойсака: "Застосувати до Тупальського Сергія запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з покладенням на нього обов'язку в період часу з 22.00 до 06.00 години не покидати місця проживання (м.Київ вул.Солом'янська) без дозволу детектива, прокурора чи суду сроком на 60 днів, тобто до 24 січня 2020 року включно.

Покласти на підозрюваного Тупальського такі обов'язки: не залишати постійного місця проживання в період з 22.00 до 06.00 наступного дня, прибувати до детектива, прокурора, суду за кожною вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, здати на зберігання до відповідних органів держвлади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд та в'їзд в Україну".

Деталі: Тупальський заявляв, що не знайомий із Вадимом Альперіним і з іншими підозрюваними у справі. Зокрема, митник наполягав на тому, що обвинувачення не довело зв’язку між ним і злочинною схемою.

За його словами, він був ініціатором припинення схем: "Я за власною ініціативою вживав ряд заходів щодо припинення схем, щодо припинення використання прогалин законодавства митної справи, до якої не причетні працівники митниці".

Таким чином суд не задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила про запобіжний захід для Тупальського у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 57 млн гривень застави.

Крім того на засідання ввірвався невідомий, який назвав Тупальського "чортом". Суддю закликали видалити чоловіка, бо він заважав проводити засідання. Чоловіка вивели охоронці. Суддя наголосив, що зал судового засідання - це не кав’ярня.

Що було раніше: 26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.

Зокрема повідомлялося, що був затриманий заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов'язана з "одним з найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

27 листопада НАБУ затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

28 листопада Альперіну оголосили підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем").

Наразі Альперіну обирають запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить арештувати Альперіна з альтернативою внесення 288 млн грн застави.

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

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