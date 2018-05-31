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Вероятного организатора "убийства" Бабченко просят арестовать

Четверг, 31 мая 2018, 15:44
Вероятного организатора убийства Бабченко просят арестовать

Следствие просит арестовать подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает Шевченковский райсуд Киева в Facebook.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. (ранее СБУ сообщало о задержании гражданина Г. – УП)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что он подозревается по по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация приготовления к террористическому акту).

В пресс-службе суда "Украинской правде" подтвердили, что речь идет о подозреваемом в организации "убийства" журналиста.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика. 

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко,

Соня Лукашова, для УП

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