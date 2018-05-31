"Организатор убийства" Бабченко проходит в других уголовных делах

Предполагаемый организатор "убийства" журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман является обвиняемым в других уголовных дел.

Об этом говорится в постановлении Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 04 апреля 2018 года.

Тогда суд избрал Герману меру пресечения в виде личного обязательства в делу о подделке документов.

В этом деле вместе с ним обвиняется Капилян Антонина Анатольевна – владелица украинского-германского СП "Шмайсер", где Герман работает исполнительным директором.

Кроме того, с 2016 года полиция расследует дело о незаконном обращении с оружием Борисом Германом.

В материалах этого дела говорится, что неустановленное лицо отправляла Герману посылки с предметами, похожими на патроны и оптический прицел для станковой гранатомета.

Как пишут "Схемы" в Украине есть только один Герман Борис Львович, 1967 года рождения.

"Он действительно зарегистрирован в Шевченковском районе Киева, где будут рассматривать соответствующее ходатайство (об избрании меры присечения – УП)", – отмечают журналисты.

Борис Львович Герман был помощником двух народных депутатов: Михаила Гончарова (Социалистическая партия, 5 созыва) и Игоря Плохого (Партия регионов, 6 созыва).

Также в реестре юридических лиц он значится учредителем семи компаний. Кроме "Шмайсера" это "Си Фрут", "Прыватна справа-200", "Киевская консалтинговая группа", "Альпийский клуб", "Ресторатор" и "Право".

Эти предприятия специализируются на торговле, юридических услугах, недвижимости и аренде.

Ранее следствие попросило арестовать подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко – Германа Б.Л.

Его адвокат сообщил, что подозреваемый является известным волонтером и директором компании по производству оружия.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.