СБУ расследует, помогли ли полицейские сбежать организатору убийства Гандзюк

СБУ расследует производство в отношении правоохранителей, которые осуществляли расследование убийства Катерины Гандзюк на начальном этапе, а также, вероятно, способствовали побегу организатора нападения Алексея Левина.

Источник: круглый стол СБУ по делу Гандзюк с участием первого заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова и начальник следственного управления СБУ Богдана Тиводара, Громадське, пресс-центр СБУ, Интерфакс-Украина

Детали: По словам представителей СБУ, 30 октября Генеральная прокуратура Украины передала Службе безопасности производства в отношении небрежности правоохранительных органов в начальном расследовании, покрытии преступления или содействия побегу Левина.

Маяков также сообщил, что родным подозреваемых по делу Гандзюк платили за молчание по делу об убийстве.

По его словам, финансирование родных подозреваемых осуществлялось по указанию Левина, который сейчас находится в международном розыске.

Он добавил, что деньги поступали для того, чтобы подозреваемые молчали, но финансирование пока приостановлено. Также он не уточнил, имел ли отношение к этому процессу экс-глава херсонского облсовета Владислав Мангер.

"То, что финансировал Мангер непосредственно, доказательств не получено, а то, что средства поступали по команде Левина, такие доказательства есть", - сказал Маяков.

Вместе с тем, Тиводар сообщил, что следствию известен реальный круг лиц, которые могут быть причастны к заказу убийства Гандзюк.

Прямая речь Тиводара: "Нам удалось установить непосредственно исполнителей, Торбин – организатор, Левин – еще один организатор и Мангер – организатор и заказчик, один из заказчиков".

"Мы считаем, что заказчик был не один. И скорее всего, были лица, которые были в курсе того, что готовится это преступление… Если бы заказчик был один, мы бы сегодня сказали "все, следствие завершено, завершено на Мангере". Но мы этого не говорим, мы продолжаем работать".

Детали: Следствие по делу Гандзюк проходит в пределах пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

"Служба рассматривает все версии, которые могли стать причиной нападения на Катерину, прежде всего связанные с ее обвинениями должностных лиц области в злоупотреблениях", - подчеркнул Тиводар.

По его словам, полученные следствием доказательства дают все основания утверждать, что в ближайшее время СБУ и Генпрокуратура проинформируют общество о новых весомых результатах в деле Гандзюк.

Он также сообщил, что схема поджога Алешковского леса для дальнейшей вырубки, о которой писала Гандзюк, рассматривается как один из ключевых мотивов нападения на нее.

Тиводар отметил, что в ближайшее время в этом деле ожидаются подозрения и подтвердил тот факт, что группа Сергея Торбина, осужденного организатора нападения на Гандзюк, фигурировала в этом преступлении.

Почему это важно: 4 ноября исполняется год с дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в больнице после нападения с серной кислотой. Друзья, близкие Гандзюк и активисты подчеркивают, что наказание понесли учасники нападения, а заказчики до сих пор не названы следствием.

В понедельник 4 ноября во многих городах Украины и мира пройдут акции "Год без Кати" с требованием справедливости в расследовании убийства Гандзюк.

Что было ранее: 1 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.

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