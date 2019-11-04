Украина направила России ноту – Пристайко

Украина направила России ноту с требованием указать координаты украинских катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые в ноябре 2018 года захватили и обстреляли российские военные.

Источник: брифинг главы МИД Вадима Пристайка с коллегой из Эстонии Урмасом Рейнсалу

Прямая речь: "МИД направило ноту России, где мы просили указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли.

Я хотел бы посмотреть, когда мы получим эти корабли, остались ли последствия обстрелов этих кораблей. Или как раз эта задержка связана с тем, что они постепенно ремонтируются и исчезают дыры от обстрелов наших кораблей.

Никаких задержек с нашей стороны здесь нет, наши военные готовы в любую точку прибыть и забрать наши корабли".

Детали: По его словам, Украина готова забрать эти корабли.

Что было ранее: В сентябре в Кремле заявили, что Россия и Украина не обсуждали судьбу "задержанных" украинских военных кораблей - буксира "Яны Капу" и катеров "Никополь" и "Бердянск".

9 октября командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия не хочет возвращать Украине корабли, потому что это "прямое доказательство российской агрессии".

10 октября Пристайко заявил, что Россия вернет украинские военные корабли в ближайшее время.

Напомним: