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Украина направила России ноту – Пристайко

Понедельник, 4 ноября 2019, 12:17
Украина направила России ноту – Пристайко

Украина направила России ноту с требованием указать координаты украинских катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые в ноябре 2018 года захватили и обстреляли российские военные.

Источник: брифинг главы МИД Вадима Пристайка с коллегой из Эстонии Урмасом Рейнсалу

Прямая речь: "МИД направило ноту России, где мы просили указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли.

Я хотел бы посмотреть, когда мы получим эти корабли, остались ли последствия обстрелов этих кораблей. Или как раз эта задержка связана с тем, что они постепенно ремонтируются и исчезают дыры от обстрелов наших кораблей.

Никаких задержек с нашей стороны здесь нет, наши военные готовы в любую точку прибыть и забрать наши корабли".

Детали: По его словам, Украина готова забрать эти корабли.

Что было ранее: В сентябре в Кремле заявили, что Россия и Украина не обсуждали судьбу "задержанных" украинских военных кораблей - буксира "Яны Капу" и катеров "Никополь" и "Бердянск".

9 октября командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия не хочет возвращать Украине корабли, потому что это "прямое доказательство российской агрессии".

10 октября Пристайко заявил, что Россия вернет украинские военные корабли в ближайшее время.

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ПристайкоУкраинаРосcияМИД
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