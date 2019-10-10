Россия вот-вот вернет корабли из Керченского пролива – Пристайко

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Четверг, 10 октября 2019, 22:42

Россия вернет украинские военные корабли, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, в ближайшее время.

Источник: министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются военно-морским командованием.

Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались ли на них, например, следы от выстрелов, сделанных по нашим кораблям.

Что-то мне подсказывает, что их там не будет к тому времени, когда мы их заберем".

Детали: Пристайко добавил, что Украина ждет, когда Россия "назовет точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы сможем их забрать".

Кроме того, министр напомнил, что Украина не признает выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

По его словам, они "должны были быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной".

Что было ранее: В сентябре в Кремле заявили, что Россия и Украина не обсуждали судьбу "задержанных" украинских военных кораблей - буксира "Яны Капу" и катеров "Никополь" и "Бердянск".

9 октября командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия не хочет возвращать Украине корабли, потому что это "прямое доказательство российской агрессии".

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков получили ранения.
  • 24-м пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

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Темы: Пристайко Керченский пролив


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