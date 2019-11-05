МИД отреагировал на визит депутата Госдумы в Золотое

Министерство иностранных дел выразило протест в связи с незаконной поездкой депутата Госдумы России Алексея Журавлева на временно оккупированные территории в Луганской области.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: Эту поездку в ведомстве назвали "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как напомнили в МИД, Журавлеву еще в 2018 году был запрещен въезд на территорию Украины.

Украинская сторона обратилась к российской с требованием подтверждения факта поездки и предоставления разъяснений.

Дословно: "Министерство иностранных дел совместно с правоохранительными органами Украины проверяет информацию, не находилась указанное лицо на участке разведения сил и средств в районе н.п. Золотое Луганской области. "

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