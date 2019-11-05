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МЗС відреагувало на візит депутата Держдуми до Золотого

Вівторок, 5 листопада 2019, 01:05

Міністерство закордонних справ висловило протест у зв’язку із незаконною поїздкою депутата Держдуми Росії Олексія Журавльова на тимчасово окуповану територію в Луганській області.

Джерело: пресслужба МЗС

Деталі: Цю поїздку у відомстві назвали "грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України".

Як нагадали у МЗС, Журавльову ще у 2018 році було заборонено в’їзд на територію України.

Українська сторона звернулась до російської з вимогою підтвердження факту поїздки та надання роз’яснень.

Дослівно: "Міністерство закордонних справ спільно із правоохоронними органами України перевіряє інформацію, чи не перебувала зазначена особа на ділянці розведення сил та засобів у районі н.п. Золоте Луганської області."

Передісторія:

  • Депутат Державної Думи Росії та голова партії "Родина" Олексій Журавльов відвідав колишні позиції незаконних формувань так званої "ЛНР" у районі Золотого, де "перевірив" хід розведення військ.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасЗолотеМЗСДерждумаРосія
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