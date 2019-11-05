МЗС відреагувало на візит депутата Держдуми до Золотого
Міністерство закордонних справ висловило протест у зв’язку із незаконною поїздкою депутата Держдуми Росії Олексія Журавльова на тимчасово окуповану територію в Луганській області.
Джерело: пресслужба МЗС
Деталі: Цю поїздку у відомстві назвали "грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України".
Як нагадали у МЗС, Журавльову ще у 2018 році було заборонено в’їзд на територію України.
Українська сторона звернулась до російської з вимогою підтвердження факту поїздки та надання роз’яснень.
Дослівно: "Міністерство закордонних справ спільно із правоохоронними органами України перевіряє інформацію, чи не перебувала зазначена особа на ділянці розведення сил та засобів у районі н.п. Золоте Луганської області."
Передісторія:
- Депутат Державної Думи Росії та голова партії "Родина" Олексій Журавльов відвідав колишні позиції незаконних формувань так званої "ЛНР" у районі Золотого, де "перевірив" хід розведення військ.