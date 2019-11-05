МЗС відреагувало на візит депутата Держдуми до Золотого

9733 перегляди
Вівторок, 5 листопада 2019, 02:05

Міністерство закордонних справ висловило протест у зв’язку із незаконною поїздкою депутата Держдуми Росії Олексія Журавльова на тимчасово окуповану територію в Луганській області.

Джерело: пресслужба МЗС

Деталі: Цю поїздку у відомстві назвали "грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України".

Як нагадали у МЗС, Журавльову ще у 2018 році було заборонено в’їзд на територію України.

Українська сторона звернулась до російської з вимогою підтвердження факту поїздки та надання роз’яснень.

Дослівно: "Міністерство закордонних справ спільно із правоохоронними органами України перевіряє інформацію, чи не перебувала зазначена особа на ділянці розведення сил та засобів у районі н.п. Золоте Луганської області."

Передісторія:

  • Депутат Державної Думи Росії та голова партії "Родина" Олексій Журавльов відвідав колишні позиції незаконних формувань так званої "ЛНР" у районі Золотого, де "перевірив" хід розведення військ.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ОРДЛО Росія МЗС Держдума Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
СБУ змогла отримати свідчення експредставника "МДБ ДНР" 30 жовтня 2019, 15:05
В РФ заявили про непублічні переговори щодо нового обміну полоненими 30 жовтня 2019, 13:29
Зеленський закликав не називати усіх з ОРДЛО "сєпарами" 30 жовтня 2019, 13:11
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
посміхніться!

Що робити, коли ти – тато, а дитині треба мама

думка

Не вбивайте павуків! Науковці пояснюють чому

Фотопроект

Якби собаки танцювали