Путин готов к "нормандской встречи" при срочной необходимости - Кремль
Президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в нормандском формате в условиях срочной необходимости.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", сообщает ТАСС
Дословно: "Президент (Путин - ред.) неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, что готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в "нормандском формате", но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - заявил Песков.
Предыстория:
Ранее в Кремле заявляли, что подготовка к саммиту "нормандской четверки" невозможна "из новых подходах и запросы одной из сторон".
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Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе
Напомним,
- Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ - подписать так называемую "формулу Штайнмайера".
- Еще одним из условий для проведения саммита "нормандской четверки" является разведение сил в Золотом и Петровском.
- 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- 7 октября глава МИД Вадим Пристайко заявил, что разведение войск, которое должно было начаться 7 октября, не произойдет, поскольку боевики нарушили договоренность.
- У Путина заявили, что Украина 9 октября "по надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.
- Процесс разведения в Золотом, несмотря на то, что его началу должен был предшествовать 7-дневный режим прекращения огня, начался 29 октября и уже завершился.