Путин готов к "нормандской встречи" при срочной необходимости - Кремль

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Воскресенье, 3 ноября 2019, 21:55

Президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в нормандском формате в условиях срочной необходимости.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", сообщает ТАСС

Дословно: "Президент (Путин - ред.) неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, что готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в "нормандском формате", но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - заявил Песков. 

Предыстория:

Ранее в Кремле заявляли, что процесс подготовки саммита "нормандской четверки" осложнился новыми подходами и запросами "одной из сторон".

Темы: Путин Донбасс Зеленский Росcия


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