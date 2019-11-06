Трамп предложил Мексике объявить войну наркокартелям

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Среда, 6 ноября 2019, 02:08

Глава Белого дома заявил о готовности США вместе с Мексикой объявить войну наркокартелям и пообещал "стереть с лица земли" преступников.

Источник: Twitter президента США

Заявление прозвучало после трагедии в Мексике, где случайными жертвами перестрелки между двумя бандами стали американцы. Погибли три женщины и семеро детей, в том числе двое младенцев.

"Замечательная семья и ее друзья из штата Юта оказались между двух жестоких наркокартелей, стрелявших друг в друга, в результате чего было убито много замечательных американцев, в том числе маленьких детей, а некоторые пропали без вести", - написал Трамп.

Он подчеркнул: если Мексике нужна помощь в очищении от "этих монстров", Соединенные Штаты готовы "быстро и эффективно" выполнить эту работу.

"Картели стали настолько большими и мощными, что иногда необходима армия, чтобы победить армию", - отметил президент США.

В связи с этим он подчеркнул, что ожидает от Мехико лишь сигнала о необходимости поддержки.

"Для Мексики пришло время с помощью Соединенных Штатов начать войну против наркокартелей и стереть их с лица земли. Мы просто ждем звонка от вашего замечательного нового президента", - заявил Трамп.

Украинская правда
Темы: Трамп США Мексика


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