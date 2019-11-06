Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп предложил Мексике объявить войну наркокартелям

Среда, 6 ноября 2019, 01:08
Трамп предложил Мексике объявить войну наркокартелям

Глава Белого дома заявил о готовности США вместе с Мексикой объявить войну наркокартелям и пообещал "стереть с лица земли" преступников.

Источник: Twitter президента США

Заявление прозвучало после трагедии в Мексике, где случайными жертвами перестрелки между двумя бандами стали американцы. Погибли три женщины и семеро детей, в том числе двое младенцев.

"Замечательная семья и ее друзья из штата Юта оказались между двух жестоких наркокартелей, стрелявших друг в друга, в результате чего было убито много замечательных американцев, в том числе маленьких детей, а некоторые пропали без вести", - написал Трамп.

Он подчеркнул: если Мексике нужна помощь в очищении от "этих монстров", Соединенные Штаты готовы "быстро и эффективно" выполнить эту работу.

"Картели стали настолько большими и мощными, что иногда необходима армия, чтобы победить армию", - отметил президент США.

В связи с этим он подчеркнул, что ожидает от Мехико лишь сигнала о необходимости поддержки.

"Для Мексики пришло время с помощью Соединенных Штатов начать войну против наркокартелей и стереть их с лица земли. Мы просто ждем звонка от вашего замечательного нового президента", - заявил Трамп.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАМексика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Трамп
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Последние новости
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
Все новости...
Реклама: