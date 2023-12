Трамп предложил Мексике объявить войну наркокартелям

Глава Белого дома заявил о готовности США вместе с Мексикой объявить войну наркокартелям и пообещал "стереть с лица земли" преступников.

Источник: Twitter президента США

Заявление прозвучало после трагедии в Мексике, где случайными жертвами перестрелки между двумя бандами стали американцы. Погибли три женщины и семеро детей, в том числе двое младенцев.

"Замечательная семья и ее друзья из штата Юта оказались между двух жестоких наркокартелей, стрелявших друг в друга, в результате чего было убито много замечательных американцев, в том числе маленьких детей, а некоторые пропали без вести", - написал Трамп.

A wonderful family and friends from Utah got caught between two vicious drug cartels, who were shooting at each other, with the result being many great American people killed, including young children, and some missing. If Mexico needs or requests help in cleaning out these.....