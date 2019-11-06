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Трамп запропонував Мексиці оголосити війну наркокартелям

Середа, 6 листопада 2019, 01:08
Трамп запропонував Мексиці оголосити війну наркокартелям

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про готовність США разом із Мексикою оголосити війну наркокартелям.

Джерело: Twitter президента США

Заява пролунала після трагедії в Мексиці, де випадковими жертвами стрілянини між двома бандами стали американці. Загинули три жінки та семеро дітей, у тому числі двоє немовлят.

"Чудова родина та її друзі зі штату Юта опинилися між двох жорстоких наркокартелів, які стріляли один в одного, в результаті чого було вбито багато чудових американців, у тому числі маленьких дітей, а деякі зникли безвісти", - написав Трамп.

Він наголосив: якщо Мексиці потрібна допомога в очищенні від "цих монстрів", Сполучені Штати готові "швидко й ефективно" виконати цю роботу.

"Картелі стали настільки великими й потужними, що іноді потрібна армія, аби перемогти армію", - зауважив глава Білого дому.

У цьому зв'язку він підкреслив, що очікує від Мехіко лише сигналу про необхідність підтримки.

"Для Мексики настав час за допомогою Сполучених Штатів розпочати війну проти наркокартелів і стерти їх з лиця землі. Ми просто чекаємо дзвінка від вашого чудового нового президента", - заявив президент Трамп.

Українська правда

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Теми: ТрампСШАМексика
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