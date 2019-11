Трамп запропонував Мексиці оголосити війну наркокартелям

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про готовність США разом із Мексикою оголосити війну наркокартелям.

Джерело: Twitter президента США

Заява пролунала після трагедії в Мексиці, де випадковими жертвами стрілянини між двома бандами стали американці. Загинули три жінки та семеро дітей, у тому числі двоє немовлят.

"Чудова родина та її друзі зі штату Юта опинилися між двох жорстоких наркокартелів, які стріляли один в одного, в результаті чого було вбито багато чудових американців, у тому числі маленьких дітей, а деякі зникли безвісти", - написав Трамп.

A wonderful family and friends from Utah got caught between two vicious drug cartels, who were shooting at each other, with the result being many great American people killed, including young children, and some missing. If Mexico needs or requests help in cleaning out these.....