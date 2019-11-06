Вышинский опять не приедет в Киев на суд

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", вышел из больницы, но на заседание суда 6 ноября во Киев не приедет.

Источник: российское агентство ТАСС, комментарий адвоката Вышинского Андрея Доманского УП

Прямая речь Вышинского: "Сегодня утром выписан из Первого меда (Первого государственного медицинского университета им. Сеченова, – ред.), где проходил медицинское обследование. И просто физически не могу оказаться (в Киеве, – ред.).

Поскольку у меня были определенные проблемы и в тюрьме, а там медицина символическая, то сейчас узнаю много не всегда интересного и приятного. И, к сожалению, эти процессы затянутся".

Прямая речь Доманского: "Заседание назначено на сегодня на 13:00 в Подольском суде Киева. То, что Кирилл Вышинский выписан из больницы, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что сегодня еще с ним не общался. По состоянию на вчера он еще был в больнице".

Детали: Он добавил, что сам он на заседании суда будет присутствовать и сегодня еще будет общаться со своим клиентом.

Если Вышинский не сможет явиться в суд, то адвокат будет ходатайствовать о переносе рассмотрения его дела, учитывая состояние его здоровья.

Доманский также добавил, что заседания не будут переносить вечно. Если здоровье Вышинского не позволит ему прибывать в Киев, то адвокат будет ходатайствовать о возможности видеосвязи, как это предусмотрено КПК.

Доманский уверяет, что Вышинский не избегает суда, а наоборот хочет, чтобы "это дело не останавливалось, а двигалось дальше, поскольку настроен получить оправдательный приговор".

Что было раньше: Вышинский не смог прибыть на суд в сентябре из-за его госпитализации.

Предыстория: