Вышинского госпитализировали, в Киев вряд ли приедет – РосЗМИ
Пятница, 13 сентября 2019, 14:35
Главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", госпитализировали.
Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на сообщение МИА "Россия сегодня".
Дословно: "Кирилл Вышинский сообщил, что он госпитализирован и вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу".
Детали: Также в "Россия сегодня" заявили, что из-за этого Вышинский вряд ли сможет присутствовать на судебном заседании в Киеве в своем деле, которое должно было состояться 16 сентября, но было перенесено на 23 сентября в связи с отпуском судьи.
Предыстория:
- Ранее Вышинский заявил, что вернется в Украину, чтобы "доказать свою невиновность".
- 7 сентября Вышинский в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" был доставлен из Киева в Москву.
- Суд арестовал Кирилла Вышинского в мае 2018 года по подозрению в госизмене после обысков СБУ в офисе "РИА Новости-Украина".
- 28 августа суд отменил решение об аресте от 19 июля, когда Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца, и выпустил его под личное обязательство.
- Вышинский провел за решеткой 1 год и 3 месяца.
- Кирилла Вышинского не было в списках на возможное обмен удерживаемыми лицами с Россией, потому что он о такой обмен не просил и не признавал свою вину по делу о госизмене.