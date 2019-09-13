Вышинского госпитализировали, в Киев вряд ли приедет – РосЗМИ

1357 просмотров
Пятница, 13 сентября 2019, 14:35

Главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", госпитализировали.

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на сообщение МИА "Россия сегодня".

Дословно: "Кирилл Вышинский сообщил, что он госпитализирован и вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу".

Детали: Также в "Россия сегодня" заявили, что из-за этого Вышинский вряд ли сможет присутствовать на судебном заседании в Киеве в своем деле, которое должно было состояться 16 сентября, но было перенесено на 23 сентября в связи с отпуском судьи.

Предыстория:

  • Ранее Вышинский заявил, что вернется в Украину, чтобы "доказать свою невиновность".
  • 7 сентября Вышинский в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" был доставлен из Киева в Москву.
  • Суд арестовал Кирилла Вышинского в мае 2018 года по подозрению в госизмене после обысков СБУ в офисе "РИА Новости-Украина".
  • 28 августа суд отменил решение об аресте от 19 июля, когда Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца, и выпустил его под личное обязательство.
  • Вышинский провел за решеткой 1 год и 3 месяца.
  • Кирилла Вышинского не было в списках на возможное обмен удерживаемыми лицами с Россией, потому что он о такой обмен не просил и не признавал свою вину по делу о госизмене.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия Вышинский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Денисова: Киев уже передал Москве списки удерживаемых в России и Крыму украинцев 13 сентября 2019, 13:47
Оккупанты готовят детей к службе в вооруженных силах России 13 сентября 2019, 11:54
Президент Финляндии сомневается в эффективности санкций против РФ 13 сентября 2019, 11:52
Все новости
Главные новости
Коломойский пришел на YES и говорит, что с Пинчуком у него "вечный мир"
ГБР пришло с обысками в банк Порошенко
Зеленский рассказал, о чем говорил с Коломойским
РАДА УВОЛИЛА ВСЮ ЦИК
Все новости
рейтинги

6 украинских вузов в мировом рейтинге университетов

школа

Сколько должен весить рюкзак школьника и как его выбрать?

школа

Как мотивировать ребенка ходить в школу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів