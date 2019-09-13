Вышинского госпитализировали, в Киев вряд ли приедет – РосЗМИ

Главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", госпитализировали.

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на сообщение МИА "Россия сегодня".

Дословно: "Кирилл Вышинский сообщил, что он госпитализирован и вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу".

Детали: Также в "Россия сегодня" заявили, что из-за этого Вышинский вряд ли сможет присутствовать на судебном заседании в Киеве в своем деле, которое должно было состояться 16 сентября, но было перенесено на 23 сентября в связи с отпуском судьи.

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