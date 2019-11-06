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Абромавичус: Большая часть оборонного заказа шла к прошлым политикам

Среда, 6 ноября 2019, 13:51

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что компании, связанные с бывшими политиками, получали большую часть государственного оборонного заказа.

Об этом он сказал на совещании по проблемным вопросам деятельности госконцерна "Укроборонпром" с участием президента Владимира Зеленского в Харькове.

"Проблемы, на самом деле, существуют на всех предприятиях… Проблемы глубокие, в основном финансово-управленческого подхода, в том числе и "благодаря" предыдущему руководству", – сказал Абромавичус.

"Часть компаний "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе постоянно падает – упала практически до 30% в этом году, в то время как частная часть увеличивается…", – отметил он

"Но большая часть государственного оборонного заказа, которую заняли частные предприниматели, отходила, к сожалению, к компаниям, связанным с прошлыми политиками", – заявил Абромавичус.

"Мы их имена знаем. Правоохранительные органы, считаю, должны расследовать это преступление против страны. Нужно рассекретить счета ГОЗ (государственного оборонного заказа – ред.)", – добавил гендиректор "Укроборонпрома".

Зеленский прервал его: "А чего мы боимся говорить имена? Куда шли деньги? На заказы чьих предприятий? В чем проблема?"

Абромавичус ответил: "Мы знаем, что (это) лица, приближенные к принятию решений в оборонно-промышленном комплексе, включая руководителей профильного комитета Верховной Рады".

"Есть компания "Украинская бронетехника", возможно; "Богдан"; компания "Ленинская кузня"; некоторые другие, которые имели колоссальный доступ к ГОЗ за счет, в принципе, коллектива компаний "Укроборонпрома", который не получал за это", – продолжил он.

Абромавичус считает, что правоохранительные органы должны заниматься этим.

Он добавил, что некоторые предприятия работали за счет экспорта, так как экспортная оценка выше – хотя экспорт тоже падал.

Абромавичус анонсировал, что новый "прорывной, революционный" законопроект о государственных оборонных закупках будет вскоре подан в Верховную Раду.

"Ценообразование для оборонных предприятий будет сделано совсем по-другому – сможем зарабатывать большие деньги", – заявил он.

Предыстория:

  • В Верховной Раде VIII созыва комитет по вопросам национальной безопасности и обороны возглавлял Сергей Пашинский ("Народный фронт"), которого сейчас взяли под стражу за ранение человека 31 декабря 2016 года.
  • ООО "Украинская бронетехника" связывали с Пашинским, хотя конструкторско-производственное предприятие отрицало эту связь. Директор фирмы Александр Кузьма является родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником Пашинского на общественных началах.
  • ООО "Украинская бронетехника" штрафовали за невыполнение условий контракта в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин.
  • Бенефициаром ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" считается бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський (Свинарчук). Ему 18 октября сообщили о подозрении за махинации с закупками при участии дочернего предприятия "Автосборочный завод №2". Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога.
  • Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. 
  • ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" более 20 лет принадлежало Петру Порошенко, а осенью 2018 года его приобрела группа "ТАС" Сергея Тигипко.

    Знать больше: Как Зеленский в Харькове на заводе замерзал и губернатора представлял

Алена Рощенко, УП

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Темы: УкроборонпромАбромавичусгосзакупкипроизводствоПорошенко
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