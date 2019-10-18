Суд оставил Пашинского под стражей

Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда, избравшего нардепу 5-8 созывов Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Источник: заседание Киевского апелляционного суда 18 октября

Детали: Судья объявила, суд решил оставить решение Печерского суда без изменений, а апелляционную жалобу защиты Пашинского без удовлетворения. Решение суда обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

"Это не мой арест, это поражение всей судебной системы", - заявил Пашинский после объявления решения.

Накануне, 17 октября, в ходе заседания адвокат Пашинского настаивал, что суд должен не избрать его подзащитному другую меру пресечения, а освободить, поскольку доказательств совершения им преступления нет.

Сам Пашинский напомнил, что в отношении него от его политических оппонентов звучали обвинения в расстрелах на Майдане в 2014 году. Нынешнее уголовное преследование он связывает именно со своей политической позицией.

Пашинский настаивал, что в тот день, когда он стрелял в Вячеслава Химикуса, действовал в целях самообороны.

Он повторил, что 31 декабря 2016 года он и его жена, которая была за рулем автомобиля, попали в аварийную ситуацию. В ходе спора с водителем и пасажиром другого автомобиля, в адрес его жены прозвучали оскорбления. Тогда Пашинский попросил звиниться и произвел выстрел в воздух, но Химикус ударил его бутылкой по голове. Только после этого, по словам Пашинского, он выстрелил нападавшему в ногу.

Пашинский считает, что Генеральной прокуратуре просто "надо посадить Пашинского". Он обратился к генпрокурору Руслану Рябошапке с призывом прекратить действовать по политическим мотивам.

Он заверил, что не намерен бежать из Украины и будет защищать свое имя и честь в суде.

Прокуратура просила суд оставить в силе решение Печерского суда, избравшего Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сразу несколько человек захотели взять Пашинского на поруки. Это и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, и экс-спикер парламента Андрей Парубий, и бывший министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, а также ряд действующих и бывших нардепов: Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Андрей Тетерук, Николай Величкович, Александр Сочко, Сергей Высоцкий, Константин Бондарев, Елена Масорина, Михаил Бондарь и максим Бурбак.

В частности, Турчинов рассказал суду, что Пашинский продемонстрировал готовность к самопожертвованию во время Майдана. А когда бывший президент Виктор Янукович сбежал в Россию и началась ее вооруженная агрессия, он был "на фронте где решалась судьба страны".

Турчинов отметил, что Пашинского обвиняют не в коррупции и злоупотреблении властью, а в том, что он защищал честь своей жены и свою жизнь и здоровье. Он добавил, что у Пашинского сейчас нет депутатского статуса, он не имеет никакой должности, а потому не сможет влиять на следствие, если будет освобожден из-под стражи.

На заседании адвокат Пашинского Андрей Федур заявил, что дело его подзащитного должен рассматривать Шевченковский райсуд, поскольку центральный аппарат ГБР находится по улице Петлюры в Шевченковском районе.

Прокуратура же подала заявление по адресу управления ГБР по бульвару Леси Украинки в Печерском районе столицы.

Суд перенес рассмотрение жалобы защиты арестованного экс-нардепа Сергея Пашинского на 18 октября в связи с вопросом о подследственности дела.

Напомним: