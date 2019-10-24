Редакция "Схем" пошла в суд из-за требований раскрыть информацию об "Petro Incognito"

Редакция программы "Схемы" подала в Киевский апелляционный суд жалобу на постановление Печерского суда, которым следователем ГБР дали разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации и других данных журналистов программы.

Об этом в четверг сообщает "Радио Свобода".

"Журналисты уже подали в Киевский апелляционный суд жалобу на постановление Печерского суда, которым следователем ГБР дали разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации и других данных журналистов программы, которые готовили расследования "Mr. Petro Incognito" - о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, опубликованное в январе 2018 года под авторством Михаила Ткача и Натальи Седлецкой", - говорится в заявлении.

Ранее редакция программы "Схемы" заявила, что считает чрезмерным объем данных журналистов, востребованных Государственным бюро расследований, разрешение на доступ к которым дал Печерский районный суд Киева.

Напомним: