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Редакция "Схем" пошла в суд из-за требований раскрыть информацию об "Petro Incognito"

Четверг, 24 октября 2019, 15:53

Редакция программы "Схемы" подала в Киевский апелляционный суд жалобу на постановление Печерского суда, которым следователем ГБР дали разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации и других данных журналистов программы.

Об этом в четверг сообщает "Радио Свобода".

"Журналисты уже подали в Киевский апелляционный суд жалобу на постановление Печерского суда, которым следователем ГБР дали разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации и других данных журналистов программы, которые готовили расследования "Mr. Petro Incognito" - о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, опубликованное в январе 2018 года под авторством Михаила Ткача и Натальи Седлецкой", - говорится в заявлении.

Ранее редакция программы "Схемы" заявила, что считает чрезмерным объем данных журналистов, востребованных Государственным бюро расследований, разрешение на доступ к которым дал Печерский районный суд Киева.

Напомним:

  • 23 октября стало известно, что Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito"- о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, опубликованное в январе 2018 года.
  • 6 августа в ГБР сообщили, что расследуют возможные факты организации незаконной переправки через украинскую государственную границу бывшего президента Украины. Досудебное расследование проводится по статьям "служебный подлог", "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", "использование заведомо поддельного документа".
  • Имени бывшего президента в сообщении не указано, однако "Радио Свобода" стало известно, что речь идет о Петре Порошенко. Дело касается его отдыха на Мальдивах в январе 2018 года, о котором писали журналисты программы "Схемы" в своем расследовании "Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко".
  • Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых, который длился с 1 по 8 января вместе с перелетом вообще стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляло более 14 млн гривен.
  • Журналисты программы предположили, что президент Петр Порошенко со своими спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.
  • В то же время Порошенко отмечал, что границу он пересекал под своей фамилией, "по своему паспорту, с соответствующей регистрацией в пограничников".
  • На Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты, но отказались уточнять сумму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоГБР
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