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Конфликт между партиями власти поставил под угрозу правительство Молдовы

Среда, 6 ноября 2019, 16:35

Партия социалистов Молдовы в среду выступила против того, чтобы премьер-министр Майя Санду выбирала кандидатов на должность генерального прокурора, обвинив главу кабмина в нарушении соглашения между блоком ACUM и ПСРМ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Ранее правительство Молдовы взяло на себя ответственность за поправки к процедуре назначения генпрокурора. Согласно им, премьер-министр должна выбрать кандидатов на пост генпрокурора и затем представить их Высшему совету прокуроров.

В обнародованном в среду заявлении социалисты отметили, что договоренности между блоком ACUM и ПСРМ предполагали, что "генпрокурора выбирает комиссия, а не политики".

"Будущего руководителя Генпрокуратуры будет назначать глава политической партии в зависимости от его личных или политических возможностей", - заявили в ПСРМ.

В ПСРМ также обвинили премьера в предвзятом отношении к кандидатам, которые прошли конкурс на пост генпрокурора.

"Реальные причины, приведшие к отмене конкурса на должность генерального прокурора, очевидны - это тот факт, что конкурс не выиграл определенный кандидат", - добавили социалисты.

Они также потребовали отставки министра юстиции Стамате, которая аннулировала результаты конкурса на пост генпрокурора, вызвавшие вопросы у гражданского общества и премьера Санду.

В шорт-лист по итогам конкурса вошли четверо кандидатов. Один из них, Вячеслав Солтан, фигурировал в материалах СМИ как недобродетельный кандидат.

Социалисты планируют собрать республиканский совет и решить, выдвигать ли вотум недоверия правительству Майи Санду.

Если парламент в течение трех дней не инициирует вотум недоверия правительству, поправки, которые не устраивают социалистов, автоматически вступят в силу.

Темы: Молдова
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