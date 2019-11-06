Партия Порошенко о доступе к его доходам: "ГБР превращается в "95-й квартал"

В партии "Европейская солидарность" считают, что решение суда о разрешении на изучение информации о доходах Петра Порошенко не имеет никакого смысла.

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении партии Порошенко.

"Государственное бюро расследований превращается в "95-й квартал", а сам Роман Труба хочет "рассмешить комика". Все декларации Петра Порошенко за последние годы находятся в открытом доступе. Более того, именно при его президентстве и было введено электронное декларирование. В эпоху турбо диджитализации Труба должен знать, что необходимая кнопка - в его собственном смартфоне", - заявили в "ЕС".

"Постановление Печерского суда, "разрешившего" следователем ГБР изучить "сверхсекретную" информацию о доходах Петра Порошенко, не имеет никакого смысла, потому что эта информация является публичной и доступной для любого", - сказано в заявлении.

В "ЕС" также считают, что "агент Портнова Труба, вопреки здравому смыслу пытаясь выполнить указания власти по расследованию против Порошенко, пытается "накопать" хоть что-то".

В партии пообещали на действия судьи Печерского суда, вынесшего решение, подать жалобу в Высший совет правосудия.

Напомним: