Партия Порошенко о доступе к его доходам: "ГБР превращается в "95-й квартал"

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Среда, 6 ноября 2019, 19:17

В партии "Европейская солидарность" считают, что решение суда о разрешении на изучение информации о доходах Петра Порошенко не имеет никакого смысла.

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении партии Порошенко.

"Государственное бюро расследований превращается в "95-й квартал", а сам Роман Труба хочет "рассмешить комика". Все декларации Петра Порошенко за последние годы находятся в открытом доступе. Более того, именно при его президентстве и было введено электронное декларирование. В эпоху турбо диджитализации Труба должен знать, что необходимая кнопка - в его собственном смартфоне", - заявили в "ЕС".

"Постановление Печерского суда, "разрешившего" следователем ГБР изучить "сверхсекретную" информацию о доходах Петра Порошенко, не имеет никакого смысла, потому что эта информация является публичной и доступной для любого", - сказано в заявлении.

В "ЕС" также считают, что "агент Портнова Труба, вопреки здравому смыслу пытаясь выполнить указания власти по расследованию против Порошенко, пытается "накопать" хоть что-то".

В партии пообещали на действия судьи Печерского суда, вынесшего решение, подать жалобу в Высший совет правосудия.

Напомним:

  • Согласно постановлению Печерского районного суда, в рамках расследования отдыха Порошенко на Мальдивах суд предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к информации о суммах его заработной платы, доходов и уплаченных страховых взносах за 5 лет.
  • 6 августа в ГБР сообщили, что расследуют возможные факты организации незаконной переправки через украинскую государственную границу бывшего президента Украины. Досудебное расследование проводится по статьям "служебный подлог", "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", "использование заведомо поддельного документа".
  • Имени бывшего президента в сообщении не указано, однако журналистам стало известно, что речь идет о Петре Порошенко. Дело касается его отдыха на Мальдивах в январе 2018 года, о котором писали журналисты программы "Схемы" в своем расследовании "Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко".
  • Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых, который длился с 1 по 8 января вместе с перелетом вообще стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляло более 14 млн гривен.
  • Журналисты программы предположили, что президент Петр Порошенко со своими спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.
  • В то же время Порошенко отмечал, что границу он пересекал под своей фамилией, "по своему паспорту, с соответствующей регистрацией в пограничников".
  • На Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты, но отказались уточнять сумму.

Темы: ГБР Порошенко Портнов


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