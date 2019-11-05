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Помпео: На счет Украины мы были сосредоточены на нескольких вещах

Вторник, 5 ноября 2019, 07:55

Власти Соединенных Штатов Америки во главе с Дональдом Трампом поддерживали демократию в Украине и хотели, чтобы украинская власть преодолела коррупцию.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью радио KCMO, текст которого публикует Госдеп.

Он не ответил прямо на вопрос, знал ли он о роли адвоката Трампа Руди Джулиани в коммуникации с официальным Киевом, но сказал, что Государственный департамент США сосредоточен на защите американского народа.

"Что касается Украины, мы были сосредоточены на нескольких вещах. Во-первых, это нация с глубокой историей коррупции – и наша миссия, миссия посла, миссия господина Волкера была очень четкой: создать набор инструментов, чтобы новое руководство, президент Зеленский и его команда смогли выполнить то, о чем они говорили во время своей кампании, а это – уменьшить риск коррупции", – заявил Помпео.

Госсекретарь США сказал, что когда россияне захватили Крым и подались на восток Украины, президент Барак Обама отказался предоставлять украинцам "инструменты, оружейные системы, необходимые для защиты нации".

"Президент Трамп последовательно – не раз, не два, а три раза – предоставил эти системы вооружения украинскому народу и украинскому руководству. Мы дали им техническую помощь, которую предыдущая администрация отказалась предоставлять", – заявил Помпео.

"Мы настойчиво помогали украинскому народу, и мы коллективно в Государственном департаменте фокусировались, как лазер, на том, чтобы донести до президента..., как мы можем спасти прозападную Украину, что сохранит демократию, свободу и вольность в Украине и Европе, а также защитит американцев", – добавил он.

Знать больше: Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
  • В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.
  • В Белом доме убеждены, что просьба Дональда Трампа к Украине расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена не является правонарушением, которое может стать основанием для импичмента.
  • По словам нынешних и бывших чиновников администрации президента США, Дональд Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины еще с 2016 года, так как видел попытки вмешательства в президентскую кампанию, в результате которой занял пост.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрампскандал
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