Помпео: На счет Украины мы были сосредоточены на нескольких вещах

Власти Соединенных Штатов Америки во главе с Дональдом Трампом поддерживали демократию в Украине и хотели, чтобы украинская власть преодолела коррупцию.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью радио KCMO, текст которого публикует Госдеп.

Он не ответил прямо на вопрос, знал ли он о роли адвоката Трампа Руди Джулиани в коммуникации с официальным Киевом, но сказал, что Государственный департамент США сосредоточен на защите американского народа.

"Что касается Украины, мы были сосредоточены на нескольких вещах. Во-первых, это нация с глубокой историей коррупции – и наша миссия, миссия посла, миссия господина Волкера была очень четкой: создать набор инструментов, чтобы новое руководство, президент Зеленский и его команда смогли выполнить то, о чем они говорили во время своей кампании, а это – уменьшить риск коррупции", – заявил Помпео.

Госсекретарь США сказал, что когда россияне захватили Крым и подались на восток Украины, президент Барак Обама отказался предоставлять украинцам "инструменты, оружейные системы, необходимые для защиты нации".

"Президент Трамп последовательно – не раз, не два, а три раза – предоставил эти системы вооружения украинскому народу и украинскому руководству. Мы дали им техническую помощь, которую предыдущая администрация отказалась предоставлять", – заявил Помпео.

"Мы настойчиво помогали украинскому народу, и мы коллективно в Государственном департаменте фокусировались, как лазер, на том, чтобы донести до президента..., как мы можем спасти прозападную Украину, что сохранит демократию, свободу и вольность в Украине и Европе, а также защитит американцев", – добавил он.

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