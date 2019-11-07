МИД вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию о милитаризации Крыма
99 просмотров
Четверг, 7 ноября 2019, 02:31
Заместитель министра иностранных дел Егор Божок сообщил, что Украина планирует внести на рассмотрение Генассамблеи обновленный проект резолюции по милитаризации временно оккупированного Россией Крыма.
Источник: пресс-служба МИД
Детали: Заместитель министра сказал об этом во время выступления на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Проект резолюции под названием "Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".
Божок призвал поддержать проект.
Цель этой резолюции заставить Россию вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
Ольга Гетьманец, УП
powered by lun.ua