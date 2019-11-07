МИД вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию о милитаризации Крыма

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Четверг, 7 ноября 2019, 02:31

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок сообщил, что Украина планирует внести на рассмотрение Генассамблеи обновленный проект резолюции по милитаризации временно оккупированного Россией Крыма.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: Заместитель министра сказал об этом во время выступления на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Проект резолюции под названием "Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

Божок призвал поддержать проект.

Цель этой резолюции заставить Россию вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию.

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: МИД ООН Росcия Крым


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