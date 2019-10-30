Зеленский рассказал, как хочет возвращать Донбасс и Крым

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Среда, 30 октября 2019, 11:43

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

Источник: выступление Зеленского на Форуме единства в Мариуполе

Прямая речь: "После 5 лет войны должна, наконец, появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. Ее составляющие будут представлены сегодня.

Есть очень важный момент – это наше видение, которое подлежит широкому обсуждению, дискуссии, ради его улучшения".

Детали: По словам Зеленского, чтобы реинтеграция была успешной, стратегия государства должна включать 4 составляющие. В частности, прозрачность и публичность – государство должно искать правильные пути решения проблем вместе с гражданским обществом.

Вторая составляющая – это консенсус: украинское общество должно договориться между собой в вопросе возвращения Крыма и Донбасса.

Третья составляющая – это реализм. По словам президента, ошибочно думать, что мы быстро вернем Крым и Донбасс военным путем, и все произойдет, как по взмаху волшебной палочки. Зеленский отметил, что подход к реинтеграции должен быть взвешенным и прагматичным – надо четко ответить себе на вопрос, какова наша главная цель и на какие компромиссы мы готовы идти.

И четвертая составляющая – имплементациия, или способность государства воплощать стратегии в жизнь, показывать реальные шаги и реальные результаты.

Для достижения этого, по словам президента, должно быть единство, которое "жизненно необходимо и для сохранения страны, и для совместного решения других вызовов".

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Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий вместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
  • 7 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое уже должно было начаться, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • Обязательное условие разведения сил и средств – соблюдение режима тишины в течение 7 дней.
  • 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
  • Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.
  • При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".
  • 29 октября в ООС сообщили, что боевики 5 раз стреляли в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)", но позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".
  • Утром 30 октября в ООС сообщили, что вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам.

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленский Донбасс Крым реинтеграция Донбасса


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