Апелляционный суд решил арестовать Дубневича, но снизил залог до 90 млн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для нардепа Ярослава Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 90 миллионов гривен.

Источник: заседание суда 7 ноября

Детали: Прокурор просил апелляционную палату ВАКС выбрать ту же меру пресечения, которую он просил в прошлый раз: содержание под стражей с альтернативой 93 миллиона гривен.

Адвокаты просили отказать в удовлетворении ходатайства прокурора.

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