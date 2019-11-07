Апелляционный суд решил арестовать Дубневича, но снизил залог до 90 млн
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Четверг, 7 ноября 2019, 22:15
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для нардепа Ярослава Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 90 миллионов гривен.
Источник: заседание суда 7 ноября
Детали: Прокурор просил апелляционную палату ВАКС выбрать ту же меру пресечения, которую он просил в прошлый раз: содержание под стражей с альтернативой 93 миллиона гривен.
Адвокаты просили отказать в удовлетворении ходатайства прокурора.
Предыстория:
- 31 октября Верховная Рада сняла с Ярослава Дубневича неприкосновенность и позволила арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
- 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупками "Укрзализныцей" стрелочной продукции, меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
- Дубневич после суда заявил, что не знает, где найти такую сумму.
- 4 ноября нардеп подал апелляцию на решение суда.
Украинская правда
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