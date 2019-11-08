На Донбассе ранен военный

С начала суток российско-оккупационные войска осуществили два обстрела на Донбассе: ранения получил один украинский военнослужащий.

Источник: дневная сводка Минобороны

Дословно: "По состоянию на 12.30 8 ноября, российско-оккупационные войска открывали огонь дважды в луганском направлении. По имеющейся информации, в течение текущих суток ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Детали: Отмечается, что после 1 часа ночи противник из автоматических гранатометов обстрелял опорные пункты подразделений ОС вблизи Луганского.

Возле Зайцевого оккупанты с 11 часов длительное время вели огонь по позициям ВСУ с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.