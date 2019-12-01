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Под Офисом президента прошла акция националистов

Воскресенье, 1 декабря 2019, 14:16

Националисты провели под Офисом президента акцию "День провокатора", посвященную шестой годовщине массовых протестов в Киеве.

Источник: Укринформ

Детали: Участие в мероприятии, организованном представителями националистических организаций, приняли около 50 человек.

Среди спикеров акции были Юрий Капля (участник событий 1 декабря 2013 года, ветеран полка "Азов", начальник штаба ВОО "Национальные дружины") Николай Кравченко (участник Революции Достоинства, исследователь новейшей истории Украины, ветеран полка "Азов").

Целью акции было "показать власти, что революционный пыл сохранился".

Организаторы устроили под Офисом президента импровизированную выставку символов борьбы 1 декабря, а также фотовыставку.

Охрану ОП обеспечивали несколько десятков нацгвардейцев, дежурила полиция диалога.

 
 
Фото - Елена Соловьева, 5 канал

Темы: акцииМайдан
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