Президент России Владимир Путин после встречи в "нормандском формате" заявил о "потепление" отношений с Украиной.

Источник: брифинг "нормандской четверки" по итогам встречи 9 декабря

Прямая речь Путина: "Есть ли какое-то потепление? Я думаю, что да. Смотрите, уже состоялся обмен удерживаемыми. Мы достигли разведения сил в трех точках. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них, мы достигли прогресса.

Поэтому, все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении".

Что было раньше: Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ, проходившая в Елисейском дворце, завершилась. Переговоры тет-а-тет продолжались менее получаса.

Зеленский и Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли, вместе с тем согласовали новый обмен удерживаемыми.

По итогам встречи в "нормандском формате" стороны подготовили и согласовали коммюнике. В частности, стороны договорились об обмене "всех на всех" до конца года. Также Украина и РФ разблокировала переговоры по транзиту газа.

Напомним:

Встреча лидеров четырех стран началась 9 декабря около 18.20 по киевскому времени.

До этого президент Украины провел двусторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Примерно в 21.00 "четверка" прервала встречу для переговоров лидеров Украины и России. После разговора Зеленского и президента РФ Владимира Путина "четверка" продолжила переговоры в рамках рабочего ужина.

Путин поделился впечатлениями от разговора с Зеленским и назвал его "деловым".

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