После пожара в Одессе Зеленский раздал задания чиновникам

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и органам местной власти провести проверку состояния противопожарной безопасности учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.

Источник: Facebook-страница Зеленского

Детали: Президент поручил проверить детские сады, школы, профтехнического учреждения и высшие учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения и социальной защиты населения, государственные объекты критической и транспортной инфраструктуры.

Также он поручил провести проверку всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта.

О выполненной работе Зеленский просит доложить ему до 10 января.

Прямая речь Зеленского: "Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших.

Предлагаю посмотреть состояние и надлежащую обеспеченность материально-техническими и транспортными ресурсами спасательных подразделений, служб безотлагательного реагирования и медицины катастроф; предусмотреть совершенствование их технического оснащения и обновления современными средствами спасения и коммуникаций.

Отдельно призываю бизнес – владельцев торговые центры, кинотеатров, ресторанов, гостиниц и т.д. быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарной безопасности, не дожидаясь государственных проверок".

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