Запрет WADA: в России хотят проводить свои Олимпийские игры

Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение Исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в Олимпийских играх на 4 года.

Источник: sports.ru

Прямая речь: "Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры.

Так называемое расследование WADA основывалось лишь на показаниях бывших сотрудников (РУСАДА), сбежавших за границу. После выдвинутых требований два года назад Россия приняла все меры, реформировала РУСАДА. Но это не дало результатов".

Детали: Матвиенко заявила о предвзятом отношении антидопингового агентства именно к России, заявив, что такое факты употребления отдельными спортсменами допинга есть и у других стран.

При этом она подчеркнула, что для обвинения России в использовании допинга на государственном уровне нет оснований.

Этому предшествовало: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило рекомендацию своего Комитета по соблюдению законодательства о запрете России участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.

Рекомендация Комитета по рассмотрению вопроса о запрете России была основана на выводе о том, что Москва сфальсифицировала данные о допинге из лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которая была передана следователям WADA в январе.

В докладе канадского юриста Ричарда Макларена, который он подготовил для Всемирного антидопингового агентства, отмечалось, что более 1000 российских спортсменов по летним, зимним и паралимпийским видам спорта были непосредственно задействованы в манипуляциях с допингом.

Согласно отчету, допинг в России систематически применялся с 2011 года по апрель 2015 года.

Также сообщалось, что в системе покрытия допинга были замешаны спецслужбы России и властные структуры.

Российские чиновники признали существование системы допинга в РФ, вместе с тем отрицая, что она была организована на государственном уровне.

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