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Под завалами в Одессе ночью нашли еще три тела – уже 16 жертв пожара

Четверг, 12 декабря 2019, 07:28
Под завалами в Одессе ночью нашли еще три тела – уже 16 жертв пожара

К концу суток 11 декабря во время разбора завалов в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружили тела еще трех человек, жертв пожара насчитывается уже 16.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в сводке за 7 утра 12 декабря

Детали: Всего в результате пожара погибли 16 человек, один из них спасатель.

Тела четырех человек обнаружили в среду, 11 декабря: одно тело – в 18:25, второе тело – в 22:30, тела еще двух жертв – в 23:37. Последние три тела не идентифицированы.

Из 30 пострадавших в больницах остается 8 человек.

Психологи ГСЧС оказывают поддержку родственникам погибших и пропавших.

Мероприятия по ликвидации последствий пожара, произошедшего утром 4 декабря, продолжаются.

Аварийную стену демонтировали, опасные конструкции обрушили.

С начала разборки завала вывезли около 2116 м куб строительных конструкций.

Предыстория:

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовятся сообщение о подозрении двум лицам.
  • По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
  • Полиция не нашла огнетушителей в колледже. Руководителю объявили подозрение в совершении преступления. Есть и другие фигуранты

Темы: пожарОдессаГСЧС
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