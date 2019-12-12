Под завалами в Одессе ночью нашли еще три тела – уже 16 жертв пожара

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Четверг, 12 декабря 2019, 08:28

К концу суток 11 декабря во время разбора завалов в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружили тела еще трех человек, жертв пожара насчитывается уже 16.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в сводке за 7 утра 12 декабря

Детали: Всего в результате пожара погибли 16 человек. Тела четырех человек обнаружили в среду, 11 декабря: одно тело – в 18:25, второе тело – в 22:30, тела еще двух жертв – в 23:37. Последние три тела не идентифицированы.

Из 30 пострадавших в больницах остается 8 человек.

Психологи ГСЧС оказывают поддержку родственникам погибших и пропавших.

Мероприятия по ликвидации последствий пожара, произошедшего утром 4 декабря, продолжаются.

Аварийную стену демонтировали, опасные конструкции обрушили.

С начала разборки завала вывезли около 2116 м куб строительных конструкций.

Темы: пожар Одесса ГСЧС


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