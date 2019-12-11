Под завалами в одесском колледже обнаружено еще одно тело
Среда, 11 декабря 2019, 19:15
Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 13 человек.
Источник: ГСЧС
Детали: Спасатели Службы чрезвычайных ситуаций обнаружили тело в завалах здания в 18:25.
По состоянию на 19 часов 11 декабря, мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются.
Всего к работам привлечено 227 человек и 40 единиц техники, из них от ГСЧС - 74 работника личного состава и 9 единиц техники.
Предыстория:
- Пожар произошел 4 декабря. Полиция готовит подозрения двум лицам.
- Во время пожара не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие учащиеся не сразу узнали о возгорании. В здании не установлена пожарная сигнализация.
- Гончарук поручил отстранить на время расследования руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его зама по профилактике Михаила Вовка, а также главу Департамента образования Александра Лончака.
- По состоянию на 10 декабря трагедия забрала жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек не известно, 5 человек пока не удалось идентифицировать.
- Правительство выделит почти 4 миллиона гривен на ликвидацию последствий пожара в Одессе и компенсацию семьям погибших.
Украинская правда