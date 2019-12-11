В ходе разбора завалов в одесском колледже обнаружено еще одно тело

1118 просмотров
Среда, 11 декабря 2019, 20:15

Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 13 человек.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели Службы чрезвычайных ситуаций обнаружили тело в завалах здания в 18:25.

По состоянию на 19 часов 11 декабря, мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются.

Всего к работам привлечено 227 человек и 40 единиц техники, из них от ГСЧС - 74 работника личного состава и 9 единиц техники.

Предыстория:

  • Пожар произошел 4 декабря. Полиция готовит подозрения двум лицам.
  • Во время пожара не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие учащиеся не сразу узнали о возгорании. В здании не установлена пожарная сигнализация.
  • Гончарук поручил отстранить на время расследования руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его зама по профилактике Михаила Вовка, а также главу Департамента образования Александра Лончака.
  • По состоянию на 10 декабря трагедия забрала жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек не известно, 5 человек пока не удалось идентифицировать.
  • Правительство выделит почти 4 миллиона гривен на ликвидацию последствий пожара в Одессе и компенсацию семьям погибших.

Украинская правда
Темы: пожар Одесса ГСЧС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Семьям погибших в одесском пожаре дадут по 200 тысяч – Кабмин 11 декабря 2019, 15:04
Директора сгоревшего колледжа в Одессе отстранили и отправили под домашний арест 11 декабря 2019, 14:45
Пожар в одесском колледже: опознано еще одно найденное на пепелище тело 11 декабря 2019, 13:41
Все новости
Главные новости
Офис президента исправил текст коммюнике Нормандского саммита
Комитет Рады поддержал голосования особого статуса Донбасса в четверг
ГБР провело обыски дома у Микитася
Государство в смартфоне: правительство запускает тестирование приложения "Дія"
Все новости
Опыт

Как действительно выглядит тело после родов? Две искренние истории женщин

Фото

Кем стали юные актеры из сериала "Альф"

комиксы

Комиксы, к которым лучше подобрать истории самостоятельно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів