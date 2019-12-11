Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 13 человек.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели Службы чрезвычайных ситуаций обнаружили тело в завалах здания в 18:25.

По состоянию на 19 часов 11 декабря, мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются.

Всего к работам привлечено 227 человек и 40 единиц техники, из них от ГСЧС - 74 работника личного состава и 9 единиц техники.

Предыстория: