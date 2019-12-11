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Под завалами в одесском колледже обнаружено еще одно тело

Среда, 11 декабря 2019, 19:15
Под завалами в одесском колледже обнаружено еще одно тело

Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 13 человек.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели Службы чрезвычайных ситуаций обнаружили тело в завалах здания в 18:25.

По состоянию на 19 часов 11 декабря, мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются.

Всего к работам привлечено 227 человек и 40 единиц техники, из них от ГСЧС - 74 работника личного состава и 9 единиц техники.

Предыстория:

  • Пожар произошел 4 декабря. Полиция готовит подозрения двум лицам.
  • Во время пожара не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие учащиеся не сразу узнали о возгорании. В здании не установлена пожарная сигнализация.
  • Гончарук поручил отстранить на время расследования руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его зама по профилактике Михаила Вовка, а также главу Департамента образования Александра Лончака.
  • По состоянию на 10 декабря трагедия забрала жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек не известно, 5 человек пока не удалось идентифицировать.
  • Правительство выделит почти 4 миллиона гривен на ликвидацию последствий пожара в Одессе и компенсацию семьям погибших.

Украинская правда
Темы: пожарОдессаГСЧС
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