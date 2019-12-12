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Под Офисом президента обустраивают каток

Четверг, 12 декабря 2019, 11:28
Под Офисом президента обустраивают каток
5.ua

Во дворе перед входом в Офис президента Украины монтируют новогодний каток.

Источник: "5 канал", ТСН, "Украинская правда"

Детали: Материалы для обустройства катка на Банковую привезли поздно вечером в среду. Ночью поставили заграждение, на котором разместили сообщение о катке.

Просто под Офисом президента устроят каток
Просто под Офисом президента устроят каток
Фото Романа Кравца, УП

Каток разместили практически перед входом в Офис президента, где недавно проводили акции активисты.

По данным "5 канала", каток площадью 12 на 24 метра будут устанавливать 12 дней.

По данным ТСН, каток будет размером 12х28 метров, то есть всего порядка 300 квадратных метров ледового покрытия. Открыть его планируют накануне Нового года – 28-29 декабря, однако все зависит от погодных условий. Работать каток будет до 19 января.

 

Катание на катке будет бесплатным, однако аренды коньков рядом не предусмотрено.

 

Генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) Евгений Мушкин заявил ТСН, что каток строится для популяризации проекта "Зимняя страна на ВДНХ", а также других проектов "Экспоцентра", вырученные средства от которых идут на восстановление государственного ВДНХ.

Прямая речь Мушкина: "У нас был разговор с руководителем ГУД (Государственного управления делами – ред.) о таком социальном проекте в центре Киева. Мы получили согласие сделать это прямо перед Офисом президента".

На Банковой зальют каток
На Банковой зальют каток
Фото Романа Кравца, УП

В целом площадь на Банковой остается открытой, ограждение поставили сбоку от Офиса президента.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-секретарю президента.

Почему это важно: Бывший президент Виктор Янукович оправдывал разгон акции протеста в 2010 года необходимостью установить новогоднюю елку ("йолку") на Майдане независимости. Тогда возник мэм "йолка", он в 2013-м звучал с Евромайдана, который начался с разгона акции.

Президент Владимир Зеленский после инаугурации открыл для прохода улицу Банковую, где работает Офис президента. С октября активисты приходят туда с акциями.

Предыстория:

  • В октябре 2019 года по Украине прокатилась волна акций протеста под лозунгом "Нет капитуляции". На Банковой также протестовали против согласия Киева на урегулирование конфликта на Донбассе по "формуле Штайнмайера".
  • 8 декабря под Офисом президента начали акцию "Стража на Банковой" (Варта на Банковій), установили палатки. Их свернули только после завершения встречи лидеров "нормандского формата" в Париже, заявив, что Зеленский не переступил "красные линии", которые причинили бы вред Украине.

УП, обновлено

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Темы: Офис президентаЗеленскийКиев
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