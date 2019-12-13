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Опубликован полный текст подозрения Кузьменко

Пятница, 13 декабря 2019, 11:02
Опубликован полный текст подозрения Кузьменко
hromadske

Волонтера Юлию Кузьменко подозревают в умышленном убийстве журналиста Павла Шеремета в составе организованной группы.

Источник: адвокат Влад Добош

Текст подозрения: "Кузьменко Юлия Леонидовна, 05.11.1979 года рождения, подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.28, п.п.5,12 и ч.2 ст.115 УК Украины, а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы".

Комментарий адвоката: "О том, что походка и какие-то физические признаки уже подтверждены выводами экспертов. Где же ссылки тогда в подозрении на заключения и другие доказательства? Именно поэтому и выкладываю полный текст подозрения...

Чтобы было подозрение обоснованно, каждый изложенный в нем факт должен подтверждаться каким-то хоть более или менее надлежащим доказательством причастности лица к преступлению!

Что касается нажитого имущества, я был адвокатом Юлии в распределении имущества супругов при разводе...Нажито оно задолго до волонтерства и войны".

Детали: 13 декабря Печерский суд будет избирать для Кузьменко меру пресечения. Прокурор будет ходатайствовать об аресте без альтернативы залога.

Предыстория:

  • 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Среди задержанных – бывший АТОшник Андрей Антоненко, волонтер и детский хирург в "Охматдете" Юлия Кузьменко.
  • По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто Шеремета.

Узнать больше: Что известно о подозреваемых в причастности к убийству Шеремета

Украинская правда

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Темы: Дело Шереметаволонтеры
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