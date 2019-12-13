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Для Кузьменко и Антоненко будут просить арест – источник

Пятница, 13 декабря 2019, 10:44
Для Кузьменко и Антоненко будут просить арест – источник

Для подозреваемых в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко будут ходатайствовать об аресте.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "Для Кузьменко и Антоненко просить арест.

Яне Дугарь не будут просить содержания под стражей безальтернативно".

Детали: По словам собеседника УП, Дугарь будут просить о более мягкой мере пресечения.

Антоненко и Кузьменко вручили подозрение по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), п.п.5, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство).

Дугарь, по информации "Укринформа", также вручили подозрение.

Экс-нардеп Оксана Корчинская пришла на суд по избранию меры пресечения. Она пришла, чтобы поддержать Дугарь.

Этому предшествовало: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски. Антоненко будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.

Народный депутат и ветеран Яна Зинкевич опубликовала справку, что Яна Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне проведения антитеррористической операции.

Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Другие подозреваемые по делу Владислав и Инна Грищенки сейчас находятся под арестом по подозрению в "покушении на убийство" Ивано-Фракивського криминального авторитета.

Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
  • Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
  • В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
  • На днях участник АТО Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Украинская правда

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Темы: Дело Шеремета
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