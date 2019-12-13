Для Кузьменко и Антоненко будут просить арест – источник

Для подозреваемых в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко будут ходатайствовать об аресте.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "Для Кузьменко и Антоненко просить арест.

Яне Дугарь не будут просить содержания под стражей безальтернативно".

Детали: По словам собеседника УП, Дугарь будут просить о более мягкой мере пресечения.

Антоненко и Кузьменко вручили подозрение по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), п.п.5, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство).

Дугарь, по информации "Укринформа", также вручили подозрение.

Экс-нардеп Оксана Корчинская пришла на суд по избранию меры пресечения. Она пришла, чтобы поддержать Дугарь.

Оксана Корчинська прийшла до суду на підтримку підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета військової медсестри Яни Дугарь — сьогодні у Печерському райсуді Києва їй обирають запобіжний захід pic.twitter.com/20eNdKjZh3 — hromadske (@HromadskeUA) December 13, 2019

Этому предшествовало: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски. Антоненко будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.

Народный депутат и ветеран Яна Зинкевич опубликовала справку, что Яна Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне проведения антитеррористической операции.

Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Другие подозреваемые по делу Владислав и Инна Грищенки сейчас находятся под арестом по подозрению в "покушении на убийство" Ивано-Фракивського криминального авторитета.

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