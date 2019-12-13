Пожар в Одессе: следователи обыскивают здание облуправления ГСЧС

Госбюро расследований подозревает сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в служебной халатности.

Источник: Думская, сайт ГБР

Детали: Обыск проходит в здании облуправления ГСЧС на Прохоровской. Следователи изымают материалы проверок с 2014 года.

В отношении пожарных открыто уголовное производство по ч.2 ст.367 УК (служебная халатность).

Сотрудники ГСЧС должны были регулярно проверять соблюдение правил пожарной безопасности в учебном заведении. Однако полиция не нашла огнетушителей в колледже. Во время пожара не прозвучало тревожных сигналов или объявлений.

Сообщение ГБР: "В служебных помещениях ГУ ГСЧС Украины в Одесской области проводятся повторные обыски с целью обнаружения и изъятия документации, скрытой от органа досудебного расследования при проведении предыдущих следственных действий. Данная документация будет приобщена в качестве доказательства к уголовному производству".

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