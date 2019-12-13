Пожар в Одессе: следователи обыскивают здание облуправления ГСЧС
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Пятница, 13 декабря 2019, 14:45
Бюро расследований подозревает сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в служебной халатности.
Источник: Думская
Детали: Обыск проходит в здании облуправления ГСЧС на Прохоровской. Следователи изымают материалы проверок с 2014 года.
В отношении пожарных открыто уголовное производство по ч.2 ст.367 УК (служебная халатность).
Сотрудники ГСЧС должны были регулярно проверять соблюдение правил пожарной безопасности в учебном заведении. Однако полиция не нашла огнетушителей в колледже.
Во время пожара не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
Предыстория:
- Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
- В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовятся подозрения двум лицам.
- 12 декабря из-под завалов достали последних людей, считавшихся пропавшими. Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще 14 были найдены на месте трагедии.
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