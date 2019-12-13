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Пожар в Одессе: следователи обыскивают здание облуправления ГСЧС

Пятница, 13 декабря 2019, 13:45
Пожар в Одессе: следователи обыскивают здание облуправления ГСЧС

Госбюро расследований подозревает сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в служебной халатности.

Источник: Думскаясайт ГБР

Детали: Обыск проходит в здании облуправления ГСЧС на Прохоровской. Следователи изымают материалы проверок с 2014 года.

В отношении пожарных открыто уголовное производство по ч.2 ст.367 УК (служебная халатность).

Сотрудники ГСЧС должны были регулярно проверять соблюдение правил пожарной безопасности в учебном заведении. Однако полиция не нашла огнетушителей в колледже. Во время пожара не прозвучало тревожных сигналов или объявлений.

Сообщение ГБР: "В служебных помещениях ГУ ГСЧС Украины в Одесской области проводятся повторные обыски с целью обнаружения и изъятия документации, скрытой от органа досудебного расследования при проведении предыдущих следственных действий. Данная документация будет приобщена в качестве доказательства к уголовному производству".

Предыстория:

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовятся подозрения двум лицам.
  • 12 декабря из-под завалов достали последних людей, считавшихся пропавшими. Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще 14 были найдены на месте трагедии.

Темы: ОдессапожарГСЧС
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