Пожар в Одессе: следователи обыскивают здание облуправления ГСЧС

Бюро расследований подозревает сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в служебной халатности.

Источник: Думская

Детали: Обыск проходит в здании облуправления ГСЧС на Прохоровской. Следователи изымают материалы проверок с 2014 года.

В отношении пожарных открыто уголовное производство по ч.2 ст.367 УК (служебная халатность).

Сотрудники ГСЧС должны были регулярно проверять соблюдение правил пожарной безопасности в учебном заведении. Однако полиция не нашла огнетушителей в колледже.

Во время пожара не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.

Предыстория: