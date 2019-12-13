Пожар в Одессе: следователи обыскивают здание облуправления ГСЧС
Госбюро расследований подозревает сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в служебной халатности.
Детали: Обыск проходит в здании облуправления ГСЧС на Прохоровской. Следователи изымают материалы проверок с 2014 года.
В отношении пожарных открыто уголовное производство по ч.2 ст.367 УК (служебная халатность).
Сотрудники ГСЧС должны были регулярно проверять соблюдение правил пожарной безопасности в учебном заведении. Однако полиция не нашла огнетушителей в колледже. Во время пожара не прозвучало тревожных сигналов или объявлений.
Сообщение ГБР: "В служебных помещениях ГУ ГСЧС Украины в Одесской области проводятся повторные обыски с целью обнаружения и изъятия документации, скрытой от органа досудебного расследования при проведении предыдущих следственных действий. Данная документация будет приобщена в качестве доказательства к уголовному производству".
Предыстория:
- Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
- В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовятся подозрения двум лицам.
- 12 декабря из-под завалов достали последних людей, считавшихся пропавшими. Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще 14 были найдены на месте трагедии.