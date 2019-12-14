В Украину не пустили еще одну журналистку НТВ

В субботу утром украинские пограничники не пропустили в Украину журналистку российского телеканала НТВ Александру Тонких.

Источник: Государственная пограничная служба, НТВ

Детали: Как отметили в Госпогранслужбе, гражданка РФ прибыла в Украину рейсом из Стамбула.

Дословно ГПСУ: "Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы.

Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман. В частности, был установлен факт незаконного въезда/выезда в ТОТ АР Крым, что потом подтвердила и путешественница.

Скриншот соцсетей журналистки с сайта ГПСУ

За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года".

Детали: Пограничная служба не назвала имени журналистки и телеканала, на котором она работает, однако телеканал НТВ сообщил, что речь идет о его корреспонденте Александре Тонких.

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