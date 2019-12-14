В Украину не пустили еще одну журналистку НТВ
В субботу утром украинские пограничники не пропустили в Украину журналистку российского телеканала НТВ Александру Тонких.
Источник: Государственная пограничная служба, НТВ
Детали: Как отметили в Госпогранслужбе, гражданка РФ прибыла в Украину рейсом из Стамбула.
Дословно ГПСУ: "Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы.
Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман. В частности, был установлен факт незаконного въезда/выезда в ТОТ АР Крым, что потом подтвердила и путешественница.
За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года".
Детали: Пограничная служба не назвала имени журналистки и телеканала, на котором она работает, однако телеканал НТВ сообщил, что речь идет о его корреспонденте Александре Тонких.
Предыстория:
- В пятницу пограничники не пропустили в Украину еще одного журналиста российского телеканала НТВ Сергея Савина.
- Перед этим съемочная группа российского пропагандисткого канала Минобороны РФ "Звезда" прилетела в Киев и пощеголяла репортажем с Майдана Независимости.
- На пресс-конференции в Париже после переговоров в "нормандском формате" президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на вопрос российских журналистов, сказал в частности следующее:
- "Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев (Владимир - российский пропагандист - ред.) – весело расказывет в Москве, что происходит – а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете".
- 12 декабря российский телеканал "Россия 1" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Позже Зеленский лично это опроверг.