В Кремле заявили, что до согласия Путину с Зеленским далеко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе РФ не удается достичь согласия по целому ряду вопросов с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: фрагмент интервью Пескова, показанный в воскресенье на "Первом канале", сообщает ТАСС
Дословно: "Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию".
Детали: Песков также уточнил детали разговора Путина и Зеленского в ходе встречи "Нормандской четверки" в Париже.
Дословно: "Я думаю, что минут 10-15 они проговорили с глазу на глаз, что не так коротко. Потом их прервал президент Эмманюэль Макрон который настаивал на продолжении работы в нормандском формате".
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Напомним,
- 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
- В рамках "Норманди" состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ. Переговоры тет-а-тет продолжались менее получаса.
- Источники УП сообщали, что президент Украины и президент РФ говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли, вместе с тем согласовали новый обмен удерживаемыми.
- После саммита Путин заявил о кровавых последствиях, если Украина получит контроль над границей между Россией и временно неподконтрольной территорией Донецкой и Луганской областей.