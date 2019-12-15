В Кремле заявили, что до согласия Путину с Зеленским далеко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе РФ не удается достичь согласия по целому ряду вопросов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: фрагмент интервью Пескова, показанный в воскресенье на "Первом канале", сообщает ТАСС

Дословно: "Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию".

Детали: Песков также уточнил детали разговора Путина и Зеленского в ходе встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Дословно: "Я думаю, что минут 10-15 они проговорили с глазу на глаз, что не так коротко. Потом их прервал президент Эмманюэль Макрон который настаивал на продолжении работы в нормандском формате".

Читайте также:

Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

5 нормандских встреч до Зеленского. Как Украина договаривалась о мире

Нормандия 2019 состоялась. Первая реакция соцсетей

Напомним,