Рада рассмотрит три законопроекта, которые ветировал Зеленский

Верховная Рада в последнюю пленарную неделю 2019 года планирует повторно рассмотреть с предложениями президента Избирательный кодекс, закон о временных следственных комиссиях и закон о госфинансировании Пласта.

Источник: первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук на согласительном совете 16 декабря

Прямая речь: "Осталось 4 важных дня. На этой неделе запланировано у нас три законопроекта, по которым было наложено президентское вето. Этот вопрос Избирательного кодекса (№3112-1), это вопрос о ВСК (№ 1098), это вопрос о Пласте (№10184).

Я бы очень просил (их рассмотреть, – УП), надеюсь, что комитеты правильно отработали в этом направлении, потому что президент готов подписать все эти законопроекты, если учтены его замечания".

Детали: Он добавил, что можно даже поднять некоторые из этих законов. Например, закон о Пласте, потому что "они придут к нам с Вифлеемским огнем".

Стефанчук также просил обратить внимание на некоторые законопроекты, которые президент внес как неотложные. В частности, №2237, чтобы завершить вопрос снятия неприкосновенности, №0007 о ратификации с королевством Нидерланды, №1013 и №1028 о внесении изменений в Конституцию.

А также проект изменений в государственный бюджет на 2020 год, которые касаются вопроса облегченного кредитования для предпринимателей.

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